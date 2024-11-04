Marmaris Belediye Başkanı Ünlü, Halkla Buluşmaya Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Marmaris Belediye Başkanı Ünlü, Halkla Buluşmaya Devam Ediyor

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, mesai saatleri dışında ve hafta sonları vatandaşlarla bir araya gelerek, samimi konuşmalarla esnafın taleplerini dinliyor. Açılışı yapılan Halk Kafe'de vatandaşlarla bir araya gelen Başkan, katıldığı etkinliklerde halkın sıcak karşılamalarından duyduğu memnuniyeti ifade etti.

04.11.2024 16:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(MUĞLA)- Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, hafta içi mesai dışında ve hafta sonları da vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor. Her fırsatta vatandaşlarla bir arada olduklarını dile getiren Başkan Ünlü, "Her zaman olduğu gibi halkımızın sıcak karşılamaları, güler yüzleri bizlere güç veriyor" dedi.

Geçen günlerde açılışı yapılan Halk Kafe'de vatandaşlarla kahve içerek güne başlayan Başkan Ünlü, daha sonra Yat Limanı'nda yürüyüş yaparak esnafın taleplerini dinledi. Marmaris Erzurumlular Derneği'nin Günnücek'te düzenlediği Geleneksel Cağ Kebabı Şenliği'ne katılan Başkan Ünlü, Amiral Orhan Aydın Spor Salonu'nda U-16 Marmaris Belediyespor-Yeşil Marmarispor basket maçını, Şehir Stadı'nda ise Marmaris Belediyespor- Marmaris Gençlikspor futbol karşılaşmasını izledi. Başkan Ünlü'ye, Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı Ömer Bozdemir, Meclis Üyeleri Erdem Karaosmanoğlu, Tunç Telli, Kemal Açar ve İlkay Şimşek de eşlik etti.

"Birlikte çok daha güzel günlere ulaşacağız"

Her fırsatta vatandaşlarla bir arada olduklarını dile getiren Başkan Ünlü, "Sokakta da vatandaşlarımızla bir araya gelerek, onların taleplerini birebir dinliyoruz. Bu güzel pazar günü, Marmaris'in enerjisi ve samimiyeti ile doldu. Her zaman olduğu gibi halkımızın sıcak karşılamaları, güler yüzleri bizlere güç veriyor. Birlikte çok daha güzel günlere ulaşacağız" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Acar Ünlü, Marmaris, Politika, Güncel, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Marmaris Belediye Başkanı Ünlü, Halkla Buluşmaya Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:58 Uyuşturucu illeti sokaklarda kol geziyor Görüntülerin tamamı aynı kentimizde çekildi Uyuşturucu illeti sokaklarda kol geziyor! Görüntülerin tamamı aynı kentimizde çekildi
15:31 Kayyumlar sonrası AK Parti’den ilk açıklama 127. maddeye dikkat çekildi Kayyumlar sonrası AK Parti'den ilk açıklama! 127. maddeye dikkat çekildi
15:25 Kayyum kararları sonrası İmamoğlu, Bahçeli ve Kurtulmuş’tan randevu istedi Kayyum kararları sonrası İmamoğlu, Bahçeli ve Kurtulmuş'tan randevu istedi
14:11 Kayyum atanan belediye binasının önünde skandal sözler Kayyum atanan belediye binasının önünde skandal sözler
11:23 Kırıkkale Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti Kırıkkale Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti
07:53 Devre arası hakemi eleştiren Tolga Zengin maç sonu yayına çıkmadı Devre arası hakemi eleştiren Tolga Zengin maç sonu yayına çıkmadı
07:34 Edin Dzeko’dan VAR hakemine olay sözler: Tuvalete gitti herhalde Edin Dzeko'dan VAR hakemine olay sözler: Tuvalete gitti herhalde
07:28 Batman, Mardin ve Halfeti belediyelerine kayyum atandı Batman, Mardin ve Halfeti belediyelerine kayyum atandı
23:37 İsrail’e giden gemiye Haydarpaşa Limanı’nda baskın İsrail'e giden gemiye Haydarpaşa Limanı'nda baskın
23:29 Jose Mourinho’dan olay yaratacak paylaşım Jose Mourinho'dan olay yaratacak paylaşım
23:18 Acun Ilıcalı’dan Trabzonspor’u şaşkına çeviren itiraf Acun Ilıcalı'dan Trabzonspor'u şaşkına çeviren itiraf
23:02 Ertuğrul Doğan’dan Fenerbahçe mağlubiyeti sonrası ağza alınmayacak sözler Ertuğrul Doğan'dan Fenerbahçe mağlubiyeti sonrası ağza alınmayacak sözler
22:37 Mert Hakan’dan soyunma odasında olay paylaşım Mert Hakan'dan soyunma odasında olay paylaşım
22:03 Lütfü Savaş, CHP’den kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi Lütfü Savaş, CHP'den kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2024 17:09:19. #1.11#
SON DAKİKA: Marmaris Belediye Başkanı Ünlü, Halkla Buluşmaya Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.