Marmaris Belediye Başkanı Ünlü, Halkla Buluşmaya Devam Ediyor

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(MUĞLA)- Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, hafta içi mesai dışında ve hafta sonları da vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor. Her fırsatta vatandaşlarla bir arada olduklarını dile getiren Başkan Ünlü, "Her zaman olduğu gibi halkımızın sıcak karşılamaları, güler yüzleri bizlere güç veriyor" dedi.

Geçen günlerde açılışı yapılan Halk Kafe'de vatandaşlarla kahve içerek güne başlayan Başkan Ünlü, daha sonra Yat Limanı'nda yürüyüş yaparak esnafın taleplerini dinledi. Marmaris Erzurumlular Derneği'nin Günnücek'te düzenlediği Geleneksel Cağ Kebabı Şenliği'ne katılan Başkan Ünlü, Amiral Orhan Aydın Spor Salonu'nda U-16 Marmaris Belediyespor-Yeşil Marmarispor basket maçını, Şehir Stadı'nda ise Marmaris Belediyespor- Marmaris Gençlikspor futbol karşılaşmasını izledi. Başkan Ünlü'ye, Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı Ömer Bozdemir, Meclis Üyeleri Erdem Karaosmanoğlu, Tunç Telli, Kemal Açar ve İlkay Şimşek de eşlik etti.

"Birlikte çok daha güzel günlere ulaşacağız"

Her fırsatta vatandaşlarla bir arada olduklarını dile getiren Başkan Ünlü, "Sokakta da vatandaşlarımızla bir araya gelerek, onların taleplerini birebir dinliyoruz. Bu güzel pazar günü, Marmaris'in enerjisi ve samimiyeti ile doldu. Her zaman olduğu gibi halkımızın sıcak karşılamaları, güler yüzleri bizlere güç veriyor. Birlikte çok daha güzel günlere ulaşacağız" diye konuştu.