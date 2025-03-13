Marmaris Belediyesi, Burunucu Macera Parkı'nda Temizlik Çalışmaları Yürüttü

(MUĞLA) - Marmaris Belediyesi, Burunucu Macera Parkı'nda, deniz içindeki eski dolgu alanından kalma beton blokları ve keskin kayaları kepçeyle temizledi.

İlçe sakinlerinin ve turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Burunucu Macera Parkı, sezonu, yenilenen peyzajı ve temizlenen deniziyle karşılamaya hazırlanıyor. Vatandaşların hem piknik yapma hem de denize girme fırsatı bulduğu parkta, Marmaris Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri bir dizi çalışma yürütüyor.

Çalışmalar kapsamında ilk olarak deniz içindeki eski dolgu alanından kalma beton bloklara ve keskin kayalara müdahale edildi. Yüzerken sıkıntılara neden olduğu ve çarpmalar meydana geldiği için vatandaşların da şikayetlerine konu olan beton bloklar ve kayalar, kepçe yardımıyla temizlendi.

Belediye dalgıcı da deniz dibindeki çöpleri topladı. Böylelikle daha güvenli ve temiz bir deniz ortamı sağlandı.

Öte yandan parktaki oyun grupları ile oturma gruplarının tamir ve bakımını yaparak yeni sezona hazırlayan ekipler, çevre ve peyzaj düzenlemesini de yeniledi.

Burunucu sezonu bekliyor

Burunucu Macera Parkı'nın özellikle yaz aylarında büyük ilgi gördüğünü söyleyen Belediye Başkanı Acar Ünlü, çalışmalara ilişkin, "Burası halkımızın sevdiği ve sık sık kullandığı yerlerden biri. Bu nedenle yaz sezonu öncesi şikayetlere konu olan deniz içindeki beton blok ve kayalara müdahale ettik. Çok büyük kayaları denizden çıkardık. Böylelikle deniz artık daha güvenli ve keyifli oldu. Ayrıca parkı da yaza hazırlıyoruz. Burunucu sezonda misafirlerimizi bekliyor" diye konuştu.