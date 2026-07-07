Marmaris Belediyesi, Dmd Hastası Muhammet Siraç'ın Tedavisi İçin Kampanya Başlatıyor

(MUĞLA) - Marmaris Belediyesi, DMD hastası 11 yaşındaki Muhammed Siraç Gündür'ün tedavi kampanyasının tamamlanması amacıyla kapsamlı bir dayanışma hareketi başlatıyor.

Marmaris, Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastalığıyla mücadele eden 11 yaşındaki Muhammed Siraç Gündür için seferber oluyor. Tedavi olabilmesi amacıyla yürütülen Valilik onaylı yardım kampanyasının hızlandırılması için Marmaris Belediyesi geniş kapsamlı bir destek çalışması başlattı.

Belediye Başkanı Acar Ünlü tarafından Belediye Meclisi'nin temmuz ayı toplantısında yapılan açıklamada, daha önce SMA hastaları Ayaz ve Zehra bebekler için sergilenen dayanışmanın bu kez Siraç için gösterileceğini belirterek tüm Marmaris'e destek çağrısında bulundu.

BELEDİYE PERSONELİ DUYARSIZ KALMADI

Siraç'ın tedavisine destek amacıyla belediye öncülüğünde bir kampanya başlattıklarını ve kendisiyle birlikte meclis üyeleri, başkan yardımcıları, müdürler ve belediye personelinin de bağışta bulunduğunu belirten Ünlü, "Marmaris olarak birlik, beraberlik ve dayanışmanın en güzel örneklerini sergiledik. İki bebeğimizin tedaviye ulaşmasında Marmaris'in büyük emeği oldu. Şimdi aynı birlik ve beraberliği Siraç evladımız için gösterme zamanı. Bu mücadelede onu ve ailesini yalnız bırakmayacağız" dedi.

Başkan Ünlü, kampanya başlangıcı için kendisinin 100 bin TL, CHP Meclis Grubu'nun da 160 bin TL bağışta bulunduğunu aktararak, belediye personelinin de bağışlarıyla önemli bir rakama ulaşmayı hedeflediklerini dile getirdi. Gerekli para toplanana dek kampanyanın yoğun bir biçimde sürdürüleceğini dile getiren Ünlü, ilk etapta 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda bağış standı kurulduğunu belirterek çeşitli farkındalık organizasyonlarıyla kampanyanın daha geniş kitlelere ulaştırılacağını söyledi.

"MARMARİS ÜZERİNE DÜŞENİ YAPACAK"

Muhammet Siraç'ın babası Mehmet Gündür'ün de izleyiciler arasında yer aldığı toplantıda konuşan Ünlü, "Bu sadece bir bağış kampanyası değil, bir çocuğun geleceğine sahip çıkma mücadelesidir. İnanıyorum ki Marmaris yine üzerine düşeni yapacak. İmkanı olan herkesi, az ya da çok demeden bu umut yolculuğuna ortak olmaya davet ediyorum. Birlik olursak Siraç'ın ilacına kavuşmasını hep birlikte sağlayabiliriz" ifadelerini kullandı.

ZAMAN KRİTİK ÖNEM TAŞIYOR

Nurettin Gençalioğlu Anadolu Lisesi öğretmeni Sevil Kotanoğlu'nun 11 yaşındaki oğlu Muhammed Siraç'ın Dubai'de uygulanacak Elevidys gen tedavisine ulaşabilmesi için yaklaşık 2,9 milyon dolarlık tedavi bedelinin karşılanması gerekiyor. Ailenin paylaştığı bilgilere göre hastalığın ilerlemesi nedeniyle tedavi için zamanın kritik önem taşıyor. Bu nedenle kampanyanın en kısa sürede tamamlanarak tedavi sürecinin başlaması gerekiyor.