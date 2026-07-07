Marmaris Belediyesi, Dmd Hastası Muhammet Siraç'ın Tedavisi İçin Kampanya Başlatıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Marmaris Belediyesi, Dmd Hastası Muhammet Siraç'ın Tedavisi İçin Kampanya Başlatıyor

07.07.2026 17:49  Güncelleme: 18:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Marmaris Belediyesi, Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastası 11 yaşındaki Muhammed Siraç Gündür'ün tedavisi için bağış kampanyası başlattı. Belediye Başkanı Acar Ünlü, personel ve meclis üyelerinin katkılarıyla 2,9 milyon dolarlık tedavi bedelinin toplanması hedefleniyor.

(MUĞLA) - Marmaris Belediyesi, DMD hastası 11 yaşındaki Muhammed Siraç Gündür'ün tedavi kampanyasının tamamlanması amacıyla kapsamlı bir dayanışma hareketi başlatıyor.

Marmaris, Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastalığıyla mücadele eden 11 yaşındaki Muhammed Siraç Gündür için seferber oluyor. Tedavi olabilmesi amacıyla yürütülen Valilik onaylı yardım kampanyasının hızlandırılması için Marmaris Belediyesi geniş kapsamlı bir destek çalışması başlattı.

Belediye Başkanı Acar Ünlü tarafından Belediye Meclisi'nin temmuz ayı toplantısında yapılan açıklamada, daha önce SMA hastaları Ayaz ve Zehra bebekler için sergilenen dayanışmanın bu kez Siraç için gösterileceğini belirterek tüm Marmaris'e destek çağrısında bulundu.

BELEDİYE PERSONELİ DUYARSIZ KALMADI

Siraç'ın tedavisine destek amacıyla belediye öncülüğünde bir kampanya başlattıklarını ve kendisiyle birlikte meclis üyeleri, başkan yardımcıları, müdürler ve belediye personelinin de bağışta bulunduğunu belirten Ünlü, "Marmaris olarak birlik, beraberlik ve dayanışmanın en güzel örneklerini sergiledik. İki bebeğimizin tedaviye ulaşmasında Marmaris'in büyük emeği oldu. Şimdi aynı birlik ve beraberliği Siraç evladımız için gösterme zamanı. Bu mücadelede onu ve ailesini yalnız bırakmayacağız" dedi.

Başkan Ünlü, kampanya başlangıcı için kendisinin 100 bin TL, CHP Meclis Grubu'nun da 160 bin TL bağışta bulunduğunu aktararak, belediye personelinin de bağışlarıyla önemli bir rakama ulaşmayı hedeflediklerini dile getirdi. Gerekli para toplanana dek kampanyanın yoğun bir biçimde sürdürüleceğini dile getiren Ünlü, ilk etapta 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda bağış standı kurulduğunu belirterek çeşitli farkındalık organizasyonlarıyla kampanyanın daha geniş kitlelere ulaştırılacağını söyledi.

"MARMARİS ÜZERİNE DÜŞENİ YAPACAK"

Muhammet Siraç'ın babası Mehmet Gündür'ün de izleyiciler arasında yer aldığı toplantıda konuşan Ünlü, "Bu sadece bir bağış kampanyası değil, bir çocuğun geleceğine sahip çıkma mücadelesidir. İnanıyorum ki Marmaris yine üzerine düşeni yapacak. İmkanı olan herkesi, az ya da çok demeden bu umut yolculuğuna ortak olmaya davet ediyorum. Birlik olursak Siraç'ın ilacına kavuşmasını hep birlikte sağlayabiliriz" ifadelerini kullandı.

ZAMAN KRİTİK ÖNEM TAŞIYOR

Nurettin Gençalioğlu Anadolu Lisesi öğretmeni Sevil Kotanoğlu'nun 11 yaşındaki oğlu Muhammed Siraç'ın Dubai'de uygulanacak Elevidys gen tedavisine ulaşabilmesi için yaklaşık 2,9 milyon dolarlık tedavi bedelinin karşılanması gerekiyor. Ailenin paylaştığı bilgilere göre hastalığın ilerlemesi nedeniyle tedavi için zamanın kritik önem taşıyor. Bu nedenle kampanyanın en kısa sürede tamamlanarak tedavi sürecinin başlaması gerekiyor.

Kaynak: ANKA

Marmaris Belediyesi, Yerel Haberler, Acar Ünlü, Belediye, Güncel, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Marmaris Belediyesi, Dmd Hastası Muhammet Siraç'ın Tedavisi İçin Kampanya Başlatıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
7 aydır kira alamayan ev sahibi, çilingirle girdiği dairedeki eşyaları sokağa attı 7 aydır kira alamayan ev sahibi, çilingirle girdiği dairedeki eşyaları sokağa attı
Muş’ta Afrika’yı andıran manzaralar Muş'ta Afrika'yı andıran manzaralar
Su kuyusunda ölü bulundu Su kuyusunda ölü bulundu
Tırın altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti Tırın altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti
Aralarında Ekrem İmamoğlu da var Casusluk davasında ara karar Aralarında Ekrem İmamoğlu da var! Casusluk davasında ara karar
Dünya Kupası’ndaki performansıyla parmak ısırtan Lukaku’nun bonservisi belli oldu Dünya Kupası'ndaki performansıyla parmak ısırtan Lukaku'nun bonservisi belli oldu

18:11
Trump “CAATSA yaptırımları kalkacak“ dedi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tepkisi gündem oldu
Trump "CAATSA yaptırımları kalkacak" dedi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tepkisi gündem oldu
17:45
İspanya Başbakanı Sanchez Ankara’da
İspanya Başbakanı Sanchez Ankara'da
17:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump arasındaki ikili görüşme sona erdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump arasındaki ikili görüşme sona erdi
16:06
Trump: CAATSA yaptırımları kalkacak
Trump: CAATSA yaptırımları kalkacak
15:48
Beştepe’de F-35 sorusu Trump açık kapı bıraktı, Erdoğan sayı verdi
Beştepe'de F-35 sorusu! Trump açık kapı bıraktı, Erdoğan sayı verdi
15:36
Beştepe’deki görüşme başladı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump’tan ilk sözler
Beştepe'deki görüşme başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump'tan ilk sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2026 18:40:47. #7.12#
SON DAKİKA: Marmaris Belediyesi, Dmd Hastası Muhammet Siraç'ın Tedavisi İçin Kampanya Başlatıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.