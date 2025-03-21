Marmaris Belediyesi'nin Ramazan Yardımları: 2 Bin 400 Gıda Kolisi Dağıtılıyor

(MUĞLA)- Marmaris Belediyesi, yardımlaşma ve dayanışma ruhunu arttırmak amacıyla 2 bin 400 adet gıda kolisini, kırsal ve merkezdeki ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırıyor.

Halk Kart kanalıyla ihtiyaç sahibi ailelere düzenli olarak destek olan Marmaris Belediyesi, ramazan ayında da 2 bin 400 adet gıda yardımını kırsal ve merkezdeki vatandaşlara ulaştırıyor.

"Dayanışmayla hareket etmeye devam edeceğiz"

Ramazan ayının dayanışma ruhuyla özdeşleştiğini söyleyen Belediye Başkanı Acar Ünlü, "Paylaşma ve yardımlaşmanın mutluluğunu en güzel şekilde yaşayacağımız ramazan ayı boyunca lokmamızı bölüşerek, dayanışma ruhunu en güçlü şekilde yaşatıyoruz. Gönül gönüle olmaya, dayanışmayla hareket etmeye devam edeceğiz" dedi.