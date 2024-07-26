Marmaris Belediyesi personeli Başkan Ünlü'ye Atatürk portresi hediye etti

Güncel

(MUĞLA)- Marmaris Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü personeli kahvaltıda buluştukları Belediye Başkanı Acar Ünlü'ye Atatürk portresi hediye etti.

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Belediye personeliyle kahvaltıda buluşmayı sürdürüyor. Başkan Ünlü, Temizlik ve Fen İşleri Müdürlüğü'nün ardından bugün de Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nde görevli çalışanlarla Makine Araç Parkı'nda düzenlenen kahvaltıda bir araya geldi. Etkinliğe bu kez birim müdürleri de katıldı. Keyifli bir ortamda geçen kahvaltıda Başkan Ünlü personelle sohbet etti, çalışanların sahada yaşadıklarını ve taleplerini dinledi. Başkan Ünlü'ye müdürlükte görevli Ramazan Süzgeç'in ahşap üstü yakma tekniğiyle yaptığı Atatürk portresi hediye edilirken, Belediye Başkanı Ünlü de müdürlük personeline teşekkür ederek, özveriyle yürüttükleri çalışmalarında kolaylıklar diledi.