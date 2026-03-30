Marmaris Çarşısı Yenileniyor
Marmaris Çarşısı Yenileniyor

Marmaris Çarşısı Yenileniyor
30.03.2026 16:34
Belediye Başkanı Acar Ünlü, Marmaris Çarşısı'ndaki altyapı ve üstyapı yenileme çalışmalarını denetledi.

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, ilçenin çarşısında yürütülen altyapı ve üstyapı yenileme çalışmalarını yerinde inceledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, her yıl binlerce turisti ağırlayan Marmaris Çarşı'da başlatılan yenileme çalışmaları devam ediyor. 57, 40, 42, 45, 53, 55 ve 55/1 sokakları kapsayan 4 bin 110 metrekarelik proje alanında belediyenin öz kaynaklarıyla yürütülen çalışmalar hızlandırıldı.

Çalışmalar kapsamında AYDEM, MUSKİ ve Türk Telekom ile koordineli şekilde altyapı tamamen yenilenirken, üstyapıda ise doğal taş zemin kaplamaları uygulanıyor. Bina cephelerindeki görsel kirlilik oluşturan unsurların kaldırılması ve badana işlemlerinin ardından çarşının modern bir görünüme kavuşturulması hedefleniyor.

İncelemeleri sırasında esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Belediye Başkanı Acar Ünlü, çarşının yeni sezona yetişmesi için ekiplerin yoğun bir tempoda çalıştığını belirtti.

Çarşıyı daha estetik ve konforlu bir alışveriş noktası haline getirmeyi amaçladıklarını vurgulayan Ünlü, şunları kaydetti:

"Çarşımızı daha ferah, estetik ve cazip bir geçiş noktası haline getirmek için çalışıyoruz. Yenileme çalışmaları tamamlandığında hem esnafımız hem de vatandaşlarımız için daha konforlu bir alan oluşacak. Bu proje ile Marmaris'in kent kimliğini güçlendireceğiz. Buradaki çalışmalarımız tamamlandığında çarşı Marmaris'in gözbebeği olacak."

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
