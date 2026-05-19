Marmaris, Fethiye ve Bodrum'da Deniz Gücü Ziyarete Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Marmaris, Fethiye ve Bodrum'da Deniz Gücü Ziyarete Açıldı

Marmaris, Fethiye ve Bodrum\'da Deniz Gücü Ziyarete Açıldı
19.05.2026 12:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

19 Mayıs Bayramı'nda Türk Deniz Kuvvetleri gemileri ve botları, vatandaşlar için ziyarete açıldı.

Muğla'nın Marmaris, Fethiye ve Bodrum ilçelerinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla, Türk Deniz Kuvvetleri gemileri ile Sahil Güvenlik botları kapılarını ziyaretçilere açtı.

Marmaris'te Yat Limanı'na demirleyen Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı botu TCSG-310, vatandaşlar ve turistlerce gezildi. Gemi personeli, ziyaretçilere bot hakkında bilgi verdi.

Ziyaretçiler güvertede hatıra fotoğrafı çektirdi.

Fethiye'de ise limana yanaştırılan Tuzla sınıfı karakol gemisi TCG Köyceğiz de ziyaretçilerini kabul etti.

Belediye İskelesi'ne bağlanan TCSG-911 botu vatandaşlar tarafından ziyaret edildi. Bot personeli faaliyetleri ve botun özellikleri hakkında bilgi verdi.

Bodrum'da Sahil Güvenlik TCSG-106 botu Bodrum Marina'da ziyarete açıldı.

Ziyaretçiler, askeri personel eşliğinde botu gezdi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Marmaris, Fethiye ve Bodrum'da Deniz Gücü Ziyarete Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şeker sanıp yuttu, pil olduğu filmde ortaya çıktı: Ölüme kadar götürebiliyor Şeker sanıp yuttu, pil olduğu filmde ortaya çıktı: Ölüme kadar götürebiliyor
Evleri kırdı döktü ormanda dinlenirken drone kamerasına yakalandı Evleri kırdı döktü; ormanda dinlenirken drone kamerasına yakalandı
Şehit eşinin tabutunu omuzladı Şehit eşinin tabutunu omuzladı
Ünlü şarkıcı 8 yıllık hukuk mücadelesini kazandı, İspanya maliyesi dev tazminat ödeyecek Ünlü şarkıcı 8 yıllık hukuk mücadelesini kazandı, İspanya maliyesi dev tazminat ödeyecek
Beşiktaş’ta neler oluyor Sergen Yalçın sonrası bir ayrılık daha Beşiktaş'ta neler oluyor? Sergen Yalçın sonrası bir ayrılık daha
Dizinin müdavimleri şokta Uzak Şehir’de sürpriz ayrılık Dizinin müdavimleri şokta! Uzak Şehir'de sürpriz ayrılık

12:17
Mersin’de katledilen 5 kişi toprağa verildi Gözyaşları sel oldu
Mersin'de katledilen 5 kişi toprağa verildi! Gözyaşları sel oldu
12:08
Bakan Gürlek’ten Rasim Ozan Kütahyalı açıklaması Suçlamaları tek tek saydı
Bakan Gürlek'ten Rasim Ozan Kütahyalı açıklaması! Suçlamaları tek tek saydı
11:58
AK Parti’den Eser Yenenler ve “Gezen Oğlak” tepkilerine yanıt
AK Parti'den Eser Yenenler ve “Gezen Oğlak” tepkilerine yanıt
11:37
Rasim Ozan Kütahyalı’yla ilgili bomba iddia: Lüks araç vurgunu yapıp, şasi numarasını değiştirmiş
Rasim Ozan Kütahyalı'yla ilgili bomba iddia: Lüks araç vurgunu yapıp, şasi numarasını değiştirmiş
10:52
Ardahan’ın yükseklerinde mayıs ayında kar sürprizi
Ardahan'ın yükseklerinde mayıs ayında kar sürprizi
10:26
Devlet Bahçeli’den TFF Başkanı Hacıosmanoğlu’na: Ligi tescil etmeyin
Devlet Bahçeli'den TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na: Ligi tescil etmeyin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2026 12:46:46. #7.12#
SON DAKİKA: Marmaris, Fethiye ve Bodrum'da Deniz Gücü Ziyarete Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.