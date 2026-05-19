Marmaris, Fethiye ve Bodrum\'da Deniz Gücü Ziyarete Açıldı

Muğla'nın Marmaris, Fethiye ve Bodrum ilçelerinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla, Türk Deniz Kuvvetleri gemileri ile Sahil Güvenlik botları kapılarını ziyaretçilere açtı.

Marmaris'te Yat Limanı'na demirleyen Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı botu TCSG-310, vatandaşlar ve turistlerce gezildi. Gemi personeli, ziyaretçilere bot hakkında bilgi verdi.

Ziyaretçiler güvertede hatıra fotoğrafı çektirdi.

Fethiye'de ise limana yanaştırılan Tuzla sınıfı karakol gemisi TCG Köyceğiz de ziyaretçilerini kabul etti.

Belediye İskelesi'ne bağlanan TCSG-911 botu vatandaşlar tarafından ziyaret edildi. Bot personeli faaliyetleri ve botun özellikleri hakkında bilgi verdi.

Bodrum'da Sahil Güvenlik TCSG-106 botu Bodrum Marina'da ziyarete açıldı.

Ziyaretçiler, askeri personel eşliğinde botu gezdi.