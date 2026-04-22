Marmaris Kaymakamı Kaya'dan 23 Nisan mesajı
Marmaris Kaymakamı Kaya'dan 23 Nisan mesajı

22.04.2026 16:32
Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Kaya, mesajında, Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının çocuklara bayram olarak armağan edilmesinin, çocuklara duyulan güvenin ve verilen değerin en anlamlı göstergesi olduğunu belirtti.

Bu özel günün milletin egemenliğinin, bağımsızlığının ve geleceğe olan inancının simgesi olduğunu vurgulayan Kaya, çocukların ülkenin umudu ve en kıymetli varlıkları olduğunu kaydetti.

Kaya, çocukların güvenli ve huzurlu bir ortamda yetişmelerinin ortak sorumluluk olduğuna dikkati çekerek, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Son dönemlerde okullarımızda yaşanan üzücü olaylar, eğitim ortamlarının güvenliğinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha göstermiştir. Eğitim yuvalarımızın huzurun, güvenin ve sevginin hakim olduğu yerler olması için tüm kurumlarımızla birlikte gerekli tedbirleri almaya ve çocuklarımızın güvenliğini en üst düzeyde sağlamaya kararlılıkla devam edeceğiz."

Kaymakam Kaya, başta çocuklar olmak üzere tüm vatandaşların bayramını kutlayarak, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, milli egemenliğimiz uğruna mücadele eden tüm şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor, tüm çocuklarımıza aydınlık bir gelecek diliyorum." ifadeleriyle mesajını tamamladı.

Kaynak: AA

