Marmaris Kültür ve Sanat Evi, Yeni Dönemde 430 Öğrenci Ağırlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Marmaris Kültür ve Sanat Evi, Yeni Dönemde 430 Öğrenci Ağırlıyor

03.11.2025 17:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Marmaris Belediyesi'nin 23 Nisan'da yeniden açtığı Kültür ve Sanat Evi, yeni dönem kurslarında 430 öğrenciye resim, piyano, bale gibi birçok branşta eğitim veriyor. Etkinliklerle de ilçenin kültürel hayatını canlandırıyor.

(MUĞLA) - Marmaris Belediyesi'nin 23 Nisan'da yeniden hizmete açtığı Kültür ve Sanat Evi, yeni dönem kurslarında 430 öğrenciyi ağırlıyor.

Marmaris Belediyesi tarafından geçen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda yeniden hizmete açılan Kültür ve Sanat Evi, yeni dönem kurslarıyla renkli bir atmosfere büründü.

Bu dönem toplam 430 öğrenci; resim, piyano, yaratıcı drama, bale, diksiyon, gitar, keman, bağlama, şan, halk oyunları, tiyatro ve konservatuvara hazırlık gibi birçok branşta eğitim almaya başladı. Sanat Evi'nde piyano ve keman alanlarında Royal Academy sınavlarına hazırlık dersleri de veriliyor.

Kültür ve Sanat Evi'nin yalnızca kurslarıyla değil, etkinliklerle de ilçenin kültür hayatını canlandırdığını belirten Kültür ve Sanat Evi Koordinatörü Cengiz Sezgin, "Kültür ve Sanat Evi'miz, yeniden kapılarını açtığı günden bu yana büyük bir ilgiyle karşılandı. Yeni dönemde de çocuklardan yetişkinlere kadar herkesin ilgi alanına hitap eden geniş kapsamlı kurslarımızla sanat dolu bir sezon geçiriyoruz. Kültür ve Sanat Evi'nde eğitimlerin yanı sıra felsefe söyleşileri, film gösterimleri, sergiler ve çeşitli kültürel etkinliklere de ev sahipliği yaparak Marmaris'in kültür yaşamını zenginleştirmeyi sürdürüyoruz. Tüm Marmarislileri bu etkinliklere davet ediyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA

Marmaris Belediyesi, Yerel Haberler, Kültür Sanat, Etkinlikler, 23 Nisan, Marmaris, Kültür, Eğitim, Güncel, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Marmaris Kültür ve Sanat Evi, Yeni Dönemde 430 Öğrenci Ağırlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Davutoğlu’ndan ’devrim’ çağrısı 5 maddede sıraladı Davutoğlu'ndan 'devrim' çağrısı! 5 maddede sıraladı
Derbide tarihi gol Derbide tarihi gol!
Yoldan geçenlere dehşet yaşattı Adım adım izleyerek yakaladılar Yoldan geçenlere dehşet yaşattı! Adım adım izleyerek yakaladılar
Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde üst üste kırmızı kartlar Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde üst üste kırmızı kartlar
Salgın hızla yayıldı O ülkede bilanço ağırlaşıyor Salgın hızla yayıldı! O ülkede bilanço ağırlaşıyor
Yoğun trafikten kurtulmak için yaptığına bakın Yoğun trafikten kurtulmak için yaptığına bakın

17:22
ABD’nin gözünü diktiği ülke Her yerinden altın, elmas ve petrol fışkırıyor
ABD'nin gözünü diktiği ülke! Her yerinden altın, elmas ve petrol fışkırıyor
17:11
Muslera’dan Arjantin futbolunu çalkalayan açıklama Maç sonu resmen çıldırdı
Muslera'dan Arjantin futbolunu çalkalayan açıklama! Maç sonu resmen çıldırdı
17:08
Bakan Fidan’dan, “Türk askeri Gazze’de olacak mı“ sorusuna yanıt
Bakan Fidan'dan, "Türk askeri Gazze'de olacak mı?" sorusuna yanıt
16:51
Usta oyuncu Ahmet Gülhan hayatını kaybetti
Usta oyuncu Ahmet Gülhan hayatını kaybetti
16:21
Altını olanlar dikkat: Uzman ismin öngördüğü rakam inanılmaz
Altını olanlar dikkat: Uzman ismin öngördüğü rakam inanılmaz
16:15
Sürekli depremle sarsılan Sındırgı’ya acil uyarı: Kırık ilerliyor
Sürekli depremle sarsılan Sındırgı'ya acil uyarı: Kırık ilerliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2025 17:54:11. #.0.5#
SON DAKİKA: Marmaris Kültür ve Sanat Evi, Yeni Dönemde 430 Öğrenci Ağırlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.