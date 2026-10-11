Marmaris'te 17 çevre gönüllüsü ormanlık alandaki atıkları topladı

Marmaris'te 17 çevre gönüllüsü ormanlık alandaki atıkları topladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Marmaris Belediyesi ile Marmaris Doğa Gönüllüleri işbirliğinde düzenlenen etkinlikte, ormanlık alana atılan ev eşyaları ve çöpler temizlendi. Etkinliğe MDG'den 17 çevre gönüllüsü katıldı, toplanan halı, çuval, valiz, yatak gibi atıklar geri dönüşüm tesisine teslim edildi.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde, belediye ve doğa gönüllülerinin katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte, ormanlık alana atılan ev eşyaları ve çöpler temizlendi.
Marmaris Belediyesi ile Marmaris Doğa Gönüllüleri (MDG) işbirliğinde, çevre bilincini artırmak ve doğayı korumak amacıyla temizlik etkinliği düzenlendi.
Beldibi Sıtkı Zaralı İlkokulu bölgesi, Atış Poligonu mevkisi ve seyir tepelerindeki ormanlık alanda gerçekleştirilen etkinliğe MDG'den 17 çevre gönüllüsü katıldı.
Orman içine atılmış halı, çuval, valiz, yatak ve çeşitli ev eşyaları ile karşılaşan gönüllüler, atıkları tek tek topladı. Etkinlik sonunda toplanan malzemeler, ayrıştırılmak üzere geri dönüşüm tesisine teslim edildi.
Kaynak: AA
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