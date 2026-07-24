Marmaris Belediye Başkanı Ünlü, kentte görev yapan basın mensuplarıyla buluştu - Son Dakika
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Marmaris Belediye Başkanı Ünlü, kentte görev yapan basın mensuplarıyla buluştu

Marmaris Belediye Başkanı Ünlü, kentte görev yapan basın mensuplarıyla buluştu
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Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nda basın mensuplarıyla kahvaltıda bir araya geldi. Özgür basının önemine vurgu yapan Ünlü, gazetecilerin bayramını kutlayarak kentin sorunları ve projelerini değerlendirdi.

(MUĞLA) - Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla ilçede görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi. Ünlü, özgür basının demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından biri olduğunu vurgulayarak, gazetecilerin bayramını kutladı.

Başkan Ünlü, Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla düzenlenen kahvaltı programında kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi. Buluşmada, Marmaris'in gündemi, kentin öncelikli sorunları, çözüm projeleri ve geleceğe yönelik değerlendirmeler ele alındı.

"EMEKLERİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER"

Basın mensuplarının görüş ve önerileri de dinleyen Ünlü, "Kamuoyunu doğru, tarafsız ve hızlı şekilde bilgilendirmek için büyük bir özveriyle görev yapan tüm basın emekçilerimizin 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutluyorum. Marmaris'in güzelliklerini, sorunlarını ve değerlerini kamuoyuna taşıyarak kentimizin gelişimine önemli katkılar sunuyorsunuz. Emekleriniz için hepinize teşekkür ediyor, çalışmalarınızda başarılar diliyorum" diye konuştu.

Kahvaltının ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını da yanıtlayan Ünlü, belediyenin devam eden ve planlanan çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

Marmaris'in geleceği için kararlılıkla çalıştıklarını vurgulayan Ünlü, "Marmaris'i daha yaşanabilir, daha güçlü ve daha çağdaş bir kent haline getirmek için ekip arkadaşlarımızla birlikte yoğun bir mesai harcıyoruz" ifadelerini kullandı.

Ünlü, program sonunda gazetecilere belediyenin kendi seralarında yetiştirilen zeytin fidanlarından hediye etti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Marmaris Belediye Başkanı Ünlü, kentte görev yapan basın mensuplarıyla buluştu - Son Dakika

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