Marmaris\'te Bot Faciası: 1 Ölü, 2 Kayıp

MUĞLA'nın Marmaris ilçesi Kızılada açıklarında, düzensiz göçmenleri taşıyan botun batması sonucu 15 kişi kurtarılırken, 1 kişi hayatını kaybetti 2 kişi de kayboldu. Kayıp kişileri arama çalışmaları sürdürülüyor.

Olay, saat 20.50 sıralarında Marmaris ilçesi Kızılada açıklarında meydana geldi. İddiaya göre, düzensiz göçmenleri taşıyan bot henüz belirlenemeyen nedenle battı. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre denizden 15 düzensiz göçmen sağ olarak kurtarılırken, 1 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşıldı. Ekipler, kayıp olduğu değerlendirilen 2 düzensiz göçmeni bulmak için bölgede arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.