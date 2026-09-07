Marmaris'te esnaf odası binası 15 yıllığına ücretsiz mesleki eğitim merkezi oldu - Son Dakika
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Marmaris'te esnaf odası binası 15 yıllığına ücretsiz mesleki eğitim merkezi oldu

Marmaris\'te esnaf odası binası 15 yıllığına ücretsiz mesleki eğitim merkezi oldu
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Marmaris Esnaf ve Sanatkarlar Odası, mülkiyetindeki binayı 15 yıllığına ücretsiz olarak Milli Eğitim Bakanlığına Mesleki Eğitim Merkezi yapılması için tahsis etti. Muğla Valisi İdris Akbıyık'ın katıldığı törenle imzalanan protokol, ilçedeki gençlerin meslek edinmesini ve nitelikli iş gücünün yetişmesini hedefliyor.

Marmaris Esnaf ve Sanatkarlar Odası, mülkiyetindeki binayı Mesleki Eğitim Merkezi olarak kullanılmak üzere 15 yıllığına ücretsiz şekilde Milli Eğitim Bakanlığına tahsis etti.

Tahsis protokolü, Muğla Valisi İdris Akbıyık'ın katılımıyla düzenlenen törende imzalandı.

Marmaris'te mesleki eğitimin güçlendirilmesi ve gençlerin meslek sahibi olmalarının desteklenmesi amacıyla gerçekleştirilen tahsisle, ilçede mesleki eğitim almak isteyen gençlere uygun bir eğitim ortamı sağlanması hedefleniyor.

Törende, mesleki eğitimin ilçe ekonomisi ve esnafın geleceği açısından önemi vurgulandı.

Marmaris Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Ayyıldız, tahsisin yalnızca bina desteği olmadığını, gençlerin geleceğine ve ilçenin mesleki eğitim altyapısına yapılan bir yatırım olduğunu belirtti.

Mesleki eğitimin nitelikli iş gücünün yetiştirilmesinde önemli rol oynadığını ifade eden Ayyıldız, esnaf ve sanatkarların ihtiyaç duyduğu nitelikli çalışanların yetişmesine katkı sağlamayı önemsediklerini kaydetti.

Ayyıldız, "Bugünün çırakları yarının ustalarıdır" anlayışıyla gençlerin hem eğitim almalarını hem de iş hayatında yer alarak meslek edinmelerini desteklediklerini belireterek, "Tahsis edilen binanın Mesleki Eğitim Merkezi olarak kullanılmasıyla ilçedeki gençlerin mesleki eğitim imkanlarının artırılması ve yeni nesil ustaların yetişmesine katkı sağlanması amaçlanıyor." dedi.

Ayyıldız, eğitime ve gençlere yapılan her yatırımın ülkenin geleceğine katkı sunduğunu belirterek, mesleki eğitim konusunda kurumlar arasındaki işbirliğinin önemine dikkati çekti.

15 yıllığına ücretsiz gerçekleştirilen bina tahsisinin, Marmaris'te mesleki eğitimin gelişmesine ve nitelikli iş gücünün yetişmesine katkı sağlaması bekleniyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Marmaris'te esnaf odası binası 15 yıllığına ücretsiz mesleki eğitim merkezi oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Marmaris'te esnaf odası binası 15 yıllığına ücretsiz mesleki eğitim merkezi oldu - Son Dakika
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