Marmaris'te İş Yeri Saldırısına 3 Tutuklama - Son Dakika
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Marmaris'te İş Yeri Saldırısına 3 Tutuklama

19.06.2026 20:19
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Marmaris'teki bir silahlı saldırıyla ilgili aracılık yapan 3 şüpheli tutuklandı, 2'si serbest.

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki bir iş yerine yönelik saldırı için aracılık yapan ve olayda kullanılan silahı temin eden 3 şüpheli tutuklandı.

Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Muğla İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Asayiş şube müdürlükleri ekipleri, 28 Mart'ta ilçede iş yerine düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili soruşturmayı genişletti.

Soruşturma kapsamında, olay günü suç aletiyle yakalanarak tutuklanan şüphelilerin bağlantılarını inceleyen ekipler, saldırının organizasyonuna ilişkin yeni delillere ulaştı.

Teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucu, saldırıyı gerçekleştirenler ile azmettiriciler arasında irtibat sağladıkları, olayda kullanılan silahı temin ettikleri ve suç karşılığında ödenen paranın transferine aracılık ettikleri öne sürülen 5 şüphelinin kimlikleri ile adresleri belirlendi.

Şüpheliler, adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Marmaris Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ayrıca, 15 Mayıs'ta Muğla merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda yakalanan 12 şüpheliden 9'u tutuklanmış, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Kaynak: AA

Marmaris, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Marmaris'te İş Yeri Saldırısına 3 Tutuklama - Son Dakika

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