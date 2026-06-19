Ankara'da Savcı Kılığındaki Dolandırıcı Tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ankara'da Savcı Kılığındaki Dolandırıcı Tutuklandı

Ankara\'da Savcı Kılığındaki Dolandırıcı Tutuklandı
19.06.2026 15:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'da kendini savcı olarak tanıtan kadın, tutuklandı. Üzerinde sahte kimlik bulundu.

Ankara'da bir kadının kendisini "savcı yardımcısı" ve "stajyer savcı" olarak tanıtarak polis merkezinde görevli personele talimat vermeye çalıştığı iddiasıyla başlatılan soruşturmada, şüphelinin üzerinde başka bir kişiye ait hakim-savcı adayı kimlik kartı ele geçirildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece 'herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle hırsızlık' suçundan tutuklandı.

Olay, Ankara Adliyesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.A. adlı kadın son birkaç gün içerisinde birden fazla kez polis merkezine giderek görevli personelle görüştü. Görüşmeler sırasında kendisini bazen 'savcı yardımcısı', bazen de 'stajyer savcı' olarak tanıtan kadın, personele talimat vermeye çalıştı. M.A. ayrıca görevli polis memurları hakkında şikayette bulunmak amacıyla polis merkezine müracaat ederek, personelin kimlik ve görev bilgilerini talep etti. Durumdan şüphelenen polis memurlarının kimlik ibraz etmesini istediği kadın, stajyer savcı olarak görev yaptığını söyledi. Durumun savcılığa bildirilmesinin ardından yapılan incelemelerde şüpheli M.A.'nın savcı yardımcısı ya da stajyer savcı adayı olmadığı tespit edildi. Araştırmalarda şüphelinin Hukuk Fakültesi 1'inci sınıftan ayrıldığı belirlendi. Şüphelinin üzerinde yapılan kontrolde ise erkek arkadaşı olduğunu beyan ettiği kişi adına düzenlenmiş hakim-savcı adayı kimlik kartı ele geçirildi.

"Kimliği hırsızlık amacıyla kullanmadım"

Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliği'nde alınan ifadesinde suçlamaları kabul etmeyen M.A., söz konusu kimliği hırsızlık amacıyla kullanmadığını belirterek, "Ben kimliği böyle bir hususta kullanmadım. Eski erkek arkadaşımla görüşmediğim için de kimliğini vermedim. Tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmamı talep ederim" dedi.

Şüpheli müdafileri ise, müvekkillerinin herhangi bir maddi veya manevi menfaat elde etmediğini, sabit ikametgah sahibi olduğunu ve kaçma şüphesinin bulunmadığını savunarak, adli kontrol uygulanmasını talep etti.

"Mahkeme tutuklama kararı verdi"

Nöbetçi mahkeme, müşteki, bilgi sahibi ve şüpheli beyanları ile dosyadaki delilleri değerlendirerek, şüphelinin üzerine atılı 'herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle hırsızlık' suçunu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesinin bulunduğunu belirtti. Kararda, adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağı değerlendirilerek, şüphelinin tutuklanmasına hükmedildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Hırsızlık, Tutuklama, Politika, 3. Sayfa, Güvenlik, Ankara, Hakim, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ankara'da Savcı Kılığındaki Dolandırıcı Tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail Diaspora Bakanı Chikli: Türkiye, İran’dan çok daha rahatsız edici İsrail Diaspora Bakanı Chikli: Türkiye, İran'dan çok daha rahatsız edici
Düğün hazırlığı yapan sağlık çalışanı Esra, kazada hayatını kaybetti olay kamerada Düğün hazırlığı yapan sağlık çalışanı Esra, kazada hayatını kaybetti; olay kamerada
İsmail Kartal telefonla aradı Fenerbahçe’de şimdi de Dusan Tadic sürprizi İsmail Kartal telefonla aradı! Fenerbahçe'de şimdi de Dusan Tadic sürprizi
Türkiye’nin ağlarken tanıdığı minik taraftarımız Paraguay maçından umutlu Türkiye'nin ağlarken tanıdığı minik taraftarımız Paraguay maçından umutlu
Fildişi Sahili’ne tarihi maç öncesi şok Wahi’yi ülkeye almadılar Fildişi Sahili'ne tarihi maç öncesi şok! Wahi'yi ülkeye almadılar
İBB davasında 9 sanık için tahliye kararı İBB davasında 9 sanık için tahliye kararı

15:36
Erdoğan’dan Türkiye-Paraguay maçı öncesi uyarı: Gençleri rahatsız etmeyin
Erdoğan'dan Türkiye-Paraguay maçı öncesi uyarı: Gençleri rahatsız etmeyin
15:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan koltuğu devralan Kılıçdaroğlu’na ilk salvo
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koltuğu devralan Kılıçdaroğlu'na ilk salvo
14:56
Halkalı-İstanbul Havalimanı metro hattı hizmete açıldı 31 Temmuz’a kadar ücretsiz olacak
Halkalı-İstanbul Havalimanı metro hattı hizmete açıldı! 31 Temmuz'a kadar ücretsiz olacak
14:42
Oyuncu Ece İrtem’in ölümünde korkunç şüphe: Maymun ısırığı
Oyuncu Ece İrtem'in ölümünde korkunç şüphe: Maymun ısırığı
14:37
Görüntü Alanya’dan Restorandaki “dans“ şovu büyük tartışma yarattı
Görüntü Alanya'dan! Restorandaki "dans" şovu büyük tartışma yarattı
13:01
Meydanlarda milli maç izlenmeyecek Bakan Çiftçi’den valiliklere genelge
Meydanlarda milli maç izlenmeyecek! Bakan Çiftçi'den valiliklere genelge
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.06.2026 15:42:04. #.0.4#
SON DAKİKA: Ankara'da Savcı Kılığındaki Dolandırıcı Tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.