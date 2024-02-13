Marmaris'te kuvvetli fırtına: Yelkenli tekne karaya oturdu - Son Dakika
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Marmaris'te kuvvetli fırtına: Yelkenli tekne karaya oturdu

Marmaris\'te kuvvetli fırtına: Yelkenli tekne karaya oturdu

Muğla'nın Marmaris ilçesinde dün gece saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli fırtına nedeniyle bir yelkenli tekne karaya oturdu. Ayrıca, aydınlatma direği devrilerek bir otomobilin üzerine düştü ve elektrik telleri çarpışarak kıvılcımlar oluşturdu. Yaşanan elektrik kesintisi ise kısa sürede giderildi.

13.02.2024 12:37  Güncelleme: 12:39
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde kuvvetli fırtına nedeniyle bir yelkenli tekne karaya oturdu.

İlçede dün gece saatlerinden itibaren güney doğudan esen ve hızı saatte 81 kilometreyi bulan kuvvetli fırtına günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Kemeraltı Mahallesi Uzunyalı Sahili'nde bir yelkenli tekne karaya oturdu. Tepe Mahallesi'nde aydınlatma direği devrilerek park halindeki bir otomobilin üzerine düştü.

Armutalan Mahallesi'nde de elektrik telleri birbirine çarparak kıvılcımlar oluşturdu. Bölgede yaşanan elektrik kesintisi kısa sürede giderildi.

Kaynak: AA

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