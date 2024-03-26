Muğla'nın Marmaris ilçesinde polis, öğrencileri siber suçlar konusunda bilgilendirdi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği ile Muğla Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "SİBERAY" programı kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, Halıcı Ahmet Urkay Anadolu Lisesi, Profesyonel İlgim Anadolu Lisesi, 75. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Özel Türk Koleji Anadolu Lisesi ve Özel Uğur Anadolu Lisesinden 300 öğrenciyi, siber suçların gerçekleşmeden engellenmesi, siber zorbalık, siber suç, güvenli bilinçli internet ile teknoloji bağımlılığı konularında bilgilendirdi.
İlçe Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri de Şehit Ahmet Benler İlkokulu 2. sınıf öğrencilerine "Trafik Eğitim Parkında" uygulamalı olarak trafik eğitimi verdi.
Bilgilendirme ve eğitim faaliyetlerinin eğitim-öğretim yılı boyunca devam edeceği belirtildi.
Son Dakika › Güncel › Muğla'da polis öğrencilere siber suçlar konusunda bilgilendirme yapıyor - Son Dakika
Afyonkarahisar'da İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzensiz göçün önlenmesine yönelik yapılan denetimlerde, bir hafta içinde yurda yasa dışı yollardan girdiği tespit edilen 9 yabancı uyruklu göçmen yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenler, emniyetin işlemlerinin ardından İzmir Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, SİBERAY programı kapsamında Gazi Paşa İlkokulu'nda velilere bilgilendirme semineri düzenledi. Siber polisler, 110 kişiyi siber güvenlik, teknoloji bağımlılığı, dijital okuryazarlık ve yasa dışı bahis konularında bilgilendirdi.
Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Sertaç Komsuoğlu'nun annesi Biheyecan Komsuoğlu, Ankara'da düzenlenen cenaze töreniyle toprağa verildi. Cenazeye ailenin yanı sıra Fenerbahçe Kulübü yöneticileri ve sponsorları da katıldı.
Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bulunan bir uyuşturucu ile mücadele derneğinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Olayın ardından polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Kayseri'de sahte polis kimliği kullanan ve çeşitli suçlardan aranan bir şahıs, polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda yakalandı. Şahsın ikametinde yapılan aramalarda sahte polis kimliği ve fişekler bulundu. Şahıs, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Çorum'un Sungurlu ilçesinde bugün akşam ezanı, 19.07'de okunması gereken saatinden 3 dakika önce okundu. Erken okunduğunu fark eden bir kişi ezanı yarıda kesti. Bazı kişiler ezanı duyarak oruçlarını açarken, erken okunduğunu anlayan birçok kişi ise beklemeye devam etti. Olay sosyal medyada da paylaşıldı.
Elazığ'da rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Nijerya uyruklu üniversite öğrenci Saleh Zakar Kurmi'nin cenazesi, ailesinin isteği üzerine Elazığ'da toprağa verildi. Fırat Üniversitesi (FÜ) Fen Bilimleri Enstitüsü Makine Teknolojileri Doktora Programı öğrencisi Kurmi'nin cenaze törenine FÜ Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, akademisyenler ve Kurmi'nin arkadaşları katıldı.
Başakşehir'de motosikletli iki şahsın oto tamir dükkanına yaptığı silahlı saldırıda 3 kişi yaralandı. Şüpheliler olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Amasya Valisi Yılmaz Doruk, Dünya Yetimler Günü dolayısıyla anne veya babasını kaybetmiş çocuklarla iftar yemeğinde bir araya geldi. Vali Doruk, çocuklara umut ve destek mesajları vererek, devletin şefkat elinin her zaman onların üzerinde olduğunu vurguladı.
Sizin düşünceleriniz neler ?