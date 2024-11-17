Marmaris\'te Sağanak Yağışla Mücadele Çalışmaları Hızlandı

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(MUĞLA)- Marmaris Belediyesi, sağanak dolayısıyla ilçede olumsuzluk yaşanmaması için çalışmalarını sıklaştırdı. Belediye Başkanı Acar Ünlü de sahadaki çalışmaları yerinde inceledi.

Marmaris Belediyesi, sağanak dolayısıyla ilçede olumsuzluluk yaşanmaması için çalışmalarını sıklaştırdı. Sabah saatlerinde başlayan sağanak yağmur dolayısıyla Temizlik ve Fen İşleri Müdürlüğü personeli başta olmak üzere, Zabıta Müdürlüğü, Park Bahçeler, Destek Hizmetleri ve diğer birimlerin çalışanları faaliyetlere destek olmak için sahadaydı. Öte yandan çökme, ağaç devrilmesi gibi acil müdahale edilmesi gereken noktalarda da gereken çalışma gerçekleştirildi.

Ekipler ilçe genelinde çalışmalarına devam ederken; Belediye Başkanı Acar Ünlü de sahada incelemelerde bulundu. Birim müdürleriyle birlikte Kapalı Çarşı, Uzunyalı, dereler, ilçe merkezi ve İçmeler'de incelemeler yapan Ünlü, vatandaşlarla görüştü ve ekiplerle yapılacak çalışmalarla ilgili talimat verdi.

Belediye ekipleri pazar günü de (bugün) etkili olması beklenen yağışlarla ilgili çalışmalarını sürdürürken; vatandaşlar olumsuz herhangi bir durumda '444 55 48 numaralı' telefondan Belediye'nin ilgili birimlerine ulaşabilir.