Marmaris ve Datça açıklarında 55 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Marmaris ve Datça açıklarında 55 düzensiz göçmen kurtarıldı

Marmaris ve Datça açıklarında 55 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Marmaris ve Datça ilçeleri açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bot ve Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen can sallarındaki 55 düzensiz göçmen kurtarıldı. Sahil Güvenlik ekipleri, Marmaris açıklarında 28, Datça açıklarında ise 27 düzensiz göçmeni kurtardı. Kurtarılan göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

29.04.2024 22:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Marmaris ve Datça ilçeleri açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bot ve Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen can sallarındaki 55 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Marmaris açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik botta düzensiz göçmenler olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu sevk edildi.

Ekipler, sürüklenen lastik bottaki 8'i çocuk 28 düzensiz göçmeni kurtardı.

Datça açıklarında da can salında düzensiz göçmenler olduğu bilgisi üzerine bölgeye giden ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 2 can salındaki 27 düzensiz göçmeni kurtardı.

Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA

Yunanistan, Marmaris, Göçmen, Muğla, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Marmaris ve Datça açıklarında 55 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:47 CHP 1 Mayıs’ta Taksim’e yürüyecek CHP 1 Mayıs'ta Taksim'e yürüyecek
20:24 Şikeyle suçlanan takımın başkanı rakip takımı işaret etti Şikeyle suçlanan takımın başkanı rakip takımı işaret etti
16:05 Kayseri’de veteriner teknikerinin şehit edildiği bölgede toprağa gömülü paramotor bulundu Kayseri'de veteriner teknikerinin şehit edildiği bölgede toprağa gömülü paramotor bulundu
13:25 İsrail Başbakanı Netanyahu’dan büyükelçiliklere “Hazırlıklı olun“ talimatı İsrail Başbakanı Netanyahu'dan büyükelçiliklere "Hazırlıklı olun" talimatı
23:11 EuroLeague’den Ergin Ataman’a 35 bin euro para cezası EuroLeague'den Ergin Ataman'a 35 bin euro para cezası
22:43 A Milli Takım Teknik Direktörü Montella, Fatih Terim’i ziyaret etti A Milli Takım Teknik Direktörü Montella, Fatih Terim'i ziyaret etti
22:39 Yazar Taceddin Kutay ve 6 yaşındaki kızına sokak ortasında sözlü taciz Yazar Taceddin Kutay ve 6 yaşındaki kızına sokak ortasında sözlü taciz
22:32 Suudi Arabistan’da sel felaketinde araçlar sulara kapıldı Suudi Arabistan'da sel felaketinde araçlar sulara kapıldı
22:12 Fatih Karagümrük, sahasında Antalyaspor’u 4-1 mağlup etti Fatih Karagümrük, sahasında Antalyaspor'u 4-1 mağlup etti
21:43 Brüksel’de Türk mahallesindeki kafede silahlı saldırı Brüksel'de Türk mahallesindeki kafede silahlı saldırı
20:39 Adana’da kum yüklü tır çukura düştü Adana'da kum yüklü tır çukura düştü
19:15 Esenyurt’ta eskort kavgası: Ağabey yanlışlıkla kardeşini bıçaklayarak öldürdü Esenyurt'ta eskort kavgası: Ağabey yanlışlıkla kardeşini bıçaklayarak öldürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2024 23:20:55. #1.13#
SON DAKİKA: Marmaris ve Datça açıklarında 55 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement