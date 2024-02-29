MARSU, Mardin Artuklu'da yeni sondaj kuyuları açıyor - Son Dakika
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MARSU, Mardin Artuklu'da yeni sondaj kuyuları açıyor

MARSU, Mardin Artuklu\'da yeni sondaj kuyuları açıyor

Mardin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MARSU), Artuklu ilçesinde daha verimli, sağlıklı ve kesintisiz içme suyu teminini sağlamak için çalışmalarına devam ediyor. MARSU, Artuklu'nun Nur ve Yalım mahallelerinde yeni yerleşim alanlarının su ihtiyacını karşılamak amacıyla yeni sondaj kuyusu açma çalışmalarına başladı. 2023 yılında kentin farklı noktalarında açılan 15 sondaj kuyusu ile su teminini sağlayan MARSU, 2024 yılında da ihtiyaç duyulan yerleşim alanlarına yönelik sondaj çalışmalarını sürdürüyor.

29.02.2024 14:47  Güncelleme: 14:52
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Mardin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MARSU), Artuklu ilçesinde daha verimli, sağlıklı ve kesintisiz içme suyu teminini sağlamak için çalışmalarına devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kent merkezi, ilçeler ve kırsal mahallelere içme suyu ulaştırmak amacıyla yatırımlarını sürdüren MARSU, artan nüfus ve gelecek planına bağlı olarak su sorununun tamamen çözüme kavuşturulması için yoğun çaba sarf ediyor.

Şehrin artan içme suyu talebinin karşılanması hedefleri doğrultusunda yeni su kaynaklarını kazandırmak için sondaj çalışmalarına devam eden MARSU, bu kapsamda Artuklu'nun Nur ve Yalım mahallelerinde yeni yerleşim alanlarının su ihtiyacını karşılamak maksadıyla yeni sondaj kuyusu açma çalışmalarına başladı.

MARSU, 2023 yılında kentin farklı noktalarında açılan 15 sondaj kuyusu ile su teminini sağladı ve 2024 yılında da ihtiyaç duyulan yerleşim alanlarına yönelik sondaj çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA

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