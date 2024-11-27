Maslak'ta Ağaç Dalıyla Saldırı: Bir Kişi Tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Maslak'ta Ağaç Dalıyla Saldırı: Bir Kişi Tutuklandı

Maslak\'ta Ağaç Dalıyla Saldırı: Bir Kişi Tutuklandı

Maslak'ta işten çıkarılan aşçı Ramazan A., işten sorumlu tuttuğu Doğukan B. ve kardeşine ağaç dalıyla saldırarak yaralanmalarına neden oldu. Olayın ardından Ramazan A. tutuklandı.

27.11.2024 09:57  Güncelleme: 09:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MASLAK'ta aşçı olarak çalıştığı iş yerinden bir süre önce çıkartılan Ramazan A. (27), işten çıkartılmasından sorumlu tuttuğu Doğukan B. (28) ve 15 yaşındaki kardeşi F.B.'ye ağaç dalıyla saldırdı. Saldırı sonucu iki kardeş yaralanırken, Ramazan A. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan Ramazan A. tutuklandı.

Olay, 22 Kasım Cuma günü saat 23.30 sıralarında Maslak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre fastfood restoranında aşçı olarak çalışan Ramazan A. bir süre önce işten çıkartıldı. Bu olaydan birkaç gün sonra Ramazan A., işten çıkartılmasından sorumlu tuttuğu iş arkadaşı Doğukan B.'yi arayarak tartıştı. Birbirlerine karşı tehdit ve hakaretlerde bulunmaları üzerine Ramazan A. iş yerine geldi. Elindeki ağaç dalıyla içeriye giren Ramazan A., önce Doğukan B.'nin kardeşi F.B.'nin başına vurdu ardından Doğukan B.'ye saldırdı. Yaşananlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

SALDIRGAN TUTUKLANDI

Tarafların kavga ettiğini görenler polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen polisler birbirlerinden şikayetçi olduğunu belirten tarafları gözaltına aldı. Emniyete ifadesi alınan Ramazan A., adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan Ramazan A., 'kasten yaralama' ile 'tehdit ve hakaret' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Doğukan B. ile Furkan B. ise emniyetteki işlemleri sonrasında serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Doğukan, Güncel, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Maslak'ta Ağaç Dalıyla Saldırı: Bir Kişi Tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:37 İsrail ile Lübnan antlaşmasının ardından bir ateşkes çağrısı da Hamas’tan geldi İsrail ile Lübnan antlaşmasının ardından bir ateşkes çağrısı da Hamas'tan geldi
10:23 Pasaport ücretleri ve yurt dışı çıkış harcı tutarı değişiyor Pasaport ücretleri ve yurt dışı çıkış harcı tutarı değişiyor
10:05 Kendisinden ayrılmak isteyen sevgilisine sabaha kadar işkence etti Kendisinden ayrılmak isteyen sevgilisine sabaha kadar işkence etti
10:00 Özgür Özel’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ’’Esad’’ çağrısı Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ''Esad'' çağrısı
07:05 İsrail ile Lübnan arasında sağlanan ateşkes antlaşması yürürlüğe girdi İsrail ile Lübnan arasında sağlanan ateşkes antlaşması yürürlüğe girdi
15:47 TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu istifa edecek mi Yönetim Kurulu toplantısından çıkan karar belli oldu TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu istifa edecek mi? Yönetim Kurulu toplantısından çıkan karar belli oldu
15:44 UEFA’dan Fenerbahçelileri çıldırtan karar UEFA'dan Fenerbahçelileri çıldırtan karar
15:28 Instagram’a yeni özellik geliyor Instagram'a yeni özellik geliyor!
15:11 Sahnede fena düşen Sibel Can’ı 2 kişi zor kaldırdı Sahnede fena düşen Sibel Can'ı 2 kişi zor kaldırdı
15:11 Görüştü iddiası var: Beşiktaş’ta Sergen Yalçın sesleri Görüştü iddiası var: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın sesleri
15:10 Dev firma krize girdi işçi çıkartıyor Dev firma krize girdi işçi çıkartıyor
14:55 Kavga ettiği ablasını bıçaklayan kardeş beşinci kattan atlayarak intihar etti Kavga ettiği ablasını bıçaklayan kardeş beşinci kattan atlayarak intihar etti
14:54 500 erkekle ilişki yaşadığını açıklayan fenomene yorum yağdı 500 erkekle ilişki yaşadığını açıklayan fenomene yorum yağdı
14:54 Birleşik Krallık tam kripto para düzenlemeleri için tarih verdi Birleşik Krallık tam kripto para düzenlemeleri için tarih verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2024 11:14:41. #1.11#
SON DAKİKA: Maslak'ta Ağaç Dalıyla Saldırı: Bir Kişi Tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.