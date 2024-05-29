Güncel

Matematik öğretmenliği adayları ahşap materyallerle fark oluşturuyor

MUŞ - Muş'ta eğitim öğretim gören öğretmen adayları, tasarladıkları ahşap materyallerle eğitime yeni bir soluk getirdi.

MAUN İlköğretim Matematik Öğretmenliği 3. sınıf öğrencileri, materyal tasarımı dersi kapsamında tasarladıkları ahşap materyallerle eğitime yeni bir soluk getirdi. Öğrenciler, üniversitenin sağladığı imkanlarla çeşitli kesici ve şekillendirici araçlar kullanarak, matematiğin farklı alanlarının öğretimini kolaylaştıracak ve öğrencilere matematiği sevdirecek ahşap materyaller tasarladılar. Öğretmen adayları, bu materyallerle özellikle ortaokul öğrencilerinin matematiği daha anlamlı bir şekilde öğrenmelerine yardımcı olmayı amaçlıyor. Materyal tasarımı dersi kapsamında ilk kez gerçekleştirilen bu çalışma, ahşap malzemelerle materyal geliştirme anlamında önemli bir yenilik sunuyor. Öğrenciler, materyal geliştirme sürecinde tasarım ve el becerilerini de önemli ölçüde geliştirdiklerini belirtiyorlar.

Matematik Fen Ana Bilim Dalı Öğretim üyesi Doç. Dr. Fatma Cumhur, bu tür projeleri eğitimde yenilikçi yaklaşımları desteklemek ve öğrencilerin gelişimine katkıda bulunmak için geliştirdiklerini belirterek, "Materyal tasarımı dersinde öğrencilerimizle çeşitli etkinlikler yapmaktayız. Üniversitemiz, öğrencilerimize bir ahşap atölyesi sağladı. Amacımız; dayanıklı, kullanışlı ve görsel olarak güzel materyaller tasarlamalarını sağlamaktı. Daha önce bu şekilde bir çalışma yapılmamıştı. Bu anlamda, üniversitemiz adına yapılan ilk çalışma olma özelliğini taşıyor. Öğrencilerimiz, farklı konularda ve kazanımlara hizmet edecek çeşitli materyaller tasarladılar. Bu güzel becerileri ve emekleri için onlara teşekkür ediyoruz" dedi.

Materyallerle matematik öğretimini daha etkili hale getireceklerini söyleyen Doç. Dr. Cumhur, "Materyal kullanımı matematik öğretiminde bizim için çok önemli. Özellikle ilkokul ve ortaokul düzeyindeki öğrencilerin matematiği öğrenebilmeleri için farklı materyallere ihtiyaç duyuyoruz. Bu anlamda kullanacağımız materyallerin işlevselliği de bizler için önemli. Aynı zamanda, bu materyallerin kalıcı, kullanışlı ve uzun ömürlü olması da bizim için çok önemli. Bütün gereklilikleri düşünerek ahşap malzemeler kullanmayı amaçladık. İnanıyoruz ki tasarladığımız bu materyallerle öğrenciler, matematiğin çeşitli alanlarında tam sayılar, doğal sayılar ve geometri gibi zorlandıkları konuları daha kolay öğrenebilecekler. Bu materyallerle matematik öğretimini daha etkili hale getireceğiz" şeklinde konuştu.

Üçüncü sınıf öğrencisi Hasan Taymaz ise 14 haftalık bir süreç içerisinde önce teorik sonra tasarım aşamasına geçtiklerini belirterek, "Dersimizin adı materyal tasarımı. Bu derste, matematik anlaşılması zor ve kavram yanılgılarıyla dolu bir ders olduğu için öğrencilerin hem matematiği sevmelerini sağlamak hem de matematiği daha eğlenceli ve oyunlaştırılmış bir hale getirmeleri amacıyla materyaller ürettik. 14 haftalık bir süreç içerisinde önce teorik, sonra tasarım aşamasına geçtik. Böylelikle matematiği hem daha kolay sevdirip hem de daha eğlenceli hale getirebilmek adına bu çalışmayı yaptık. Yaptığımız çalışmaların hepsi, Milli Eğitim Bakanlığının bize verdiği kazanımlara hitap etmektedir. Her bir materyal, bir ya da iki kazanıma hizmet edecek şekilde tasarlanmıştır" ifadelerini kullandı.

Üçüncü sınıf öğrencisi Nurseda Çiftçi de, "Materyal odasında eğlenerek keyifli vakit geçirerek ahşaptan çeşitli maketler yapmak için uğraştık. Bu materyaller, hem bu dönemdeki öğrenciler hem de gelecek dönemdeki öğrenciler için saklaması kolay ve pratik olması açısından çok tercih edilecek nitelikte. Öğrencilerimize sunulması için oldukça uygun materyaller tasarladık. Bu materyalleri yaparken eğlenerek öğrenmeyi hedefledik. Temel amaçlarımızdan biri zaten buydu. Genellikle öğrenciler matematik derslerini soyut kavramlar üzerinden görüyorlar. Bu materyaller sayesinde öğrenciler, somut olarak beş duyu organlarını kullanabilecekler. Ayrıca, materyallerimiz renkli ve dikkat çekici. Bu sayede öğrencilerin ilgisi derste yoğunlaşacak ve eğlenceli bir şekilde gülerek ve duygularını kullanarak matematiği öğrenebilecekler" dedi.