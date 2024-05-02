MAÜ Öğrencileri İsrail'in Gazze'deki saldırılarını protesto etmek için yürüyüş düzenledi - Son Dakika
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MAÜ Öğrencileri İsrail'in Gazze'deki saldırılarını protesto etmek için yürüyüş düzenledi

MAÜ Öğrencileri İsrail\'in Gazze\'deki saldırılarını protesto etmek için yürüyüş düzenledi

Mardin Artuklu Üniversitesi (MAÜ) öğrencileri, ABD üniversitelerindeki Filistin eylemlerine destek olmak ve İsrail'in Gazze'deki saldırılarını protesto etmek için yürüyüş düzenledi.

02.05.2024 14:56
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Mardin Artuklu Üniversitesi (MAÜ) öğrencileri, ABD üniversitelerindeki Filistin eylemlerine destek olmak ve İsrail'in Gazze'deki saldırılarını protesto etmek için yürüyüş düzenledi.

MAÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı önünde toplanan öğrenciler, Türkçe ve İngilizce döviz ve pankartlarla İsrail karşıtı slogan attı, tekbir getirdi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını ve ABD'de bulunan üniversitelerde katliamlara tepki gösteren öğrenci ve akademisyenlere karşı uygulanan polis şiddetini protesto eden gruptakiler, basın açıklamasını Türkçe ve İngilizce okudu.

Basın açıklamasını Türkçe okuyan öğrenci Semanur Kaplan, 1948 yılından bugüne masum Filistinlinin öldürüldüğünü ve 7 Ekim 2023 itibarıyla durumun insanlığın utanç tablosu olarak değerlendireceği bir soykırım halini aldığını söyledi.

Filistin'de 7 Ekim'den beri çocuk, kadın, erkek, genç, yaşlı, engelli ayırt etmeksizin 35 bin kişinin İsrail barbarlığı tarafından katledildiğini kaydeden Kaplan, binlerce kişinin evinden, yurdundan göçe sürüklendiği, kundaktaki bebeklerin bombardımanlar sonucunda enkaz altında can verdiği bir soykırım yaşandığını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yaşananların uluslararası platformlara taşındığını ve dünyanın birçok yerinde protestoların başladığını kaydeden Kaplan, şöyle konuştu:

"Özellikle geçtiğimiz hafta ABD'nin New York kentindeki Columbia Üniversitesinde öğrencilerin ve akademisyenlerin katılımıyla başlayan İsrail karşıtı gösteriler dünya genelinde onurlu duruşun başkaldırı fitilini ateşlemiştir. ABD genelindeki onlarca kampüse yayılan ve bu insani duruşu derslerini iptal ettirmek, disiplin soruşturmasına sevk edilmek, hatta tutuklanmak pahasına sergileyen, eylemlere katılan, sesini yükselten tüm kardeşlerimize yürekten teşekkür ediyoruz. Bizler de vicdan sahibi her bir genç gibi Gazze'de yaşanan katliama karşı on binlerce gencin katılımıyla ilk günden bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz SAYSTOP eylemlerimize, boykot çağrılarımıza ve yardım faaliyetlerimize ara vermeksizin devam edeceğimizi ve Gazze halkının çığlığına ses veren herkesin farklılıklarına bakmaksızın yanında olmaya devam edeceğimiz bildiriyoruz. Gazzelilerin çığlıklarına kulak veren ABD'nin Emerson Üniversitesi öğrencilerinin yanında olduğumuzu belirtiyoruz. 81 ilimizde bulunan bütün üniversiteli kardeşlerimizi ve akademisyenlerimizi İsrail barbarlığına karşı durmaya, Gazzeli kardeşlerimizin yanında olmaya ve SAYSTOP eylemlerimize ses vermeye davet ediyoruz."

Öğrenciler, daha sonra ellerinde Türk ve Filistin bayrakları, pankartlar ve dövizlerle yürüyüş gerçekleştirdi.

Etkinliğe, Mardin Artuklu Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Raşit Yıldız, AK Parti Mardin İl Başkanı Vahap Alma, akademisyen ve sivil toplum temsilcileri de katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel MAÜ Öğrencileri İsrail'in Gazze'deki saldırılarını protesto etmek için yürüyüş düzenledi - Son Dakika

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