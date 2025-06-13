Mavi Göl\'de Tekne Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Ankara'nın Mamak ilçesinde bulunan Mavi Göl'de teknede çalışan bir kişi, göle düşerek hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, 55 yaşındaki Mehmet Ali E. akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle Mavi Göl'e düştü.

Olayın ardından ihbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından sudan çıkarılan vatandaş saat 22.00 sularında Mamak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Göle düşen vatandaşın ölüm nedeninin belirlenmesi için olayla ilgili soruşturma başlatıldı.