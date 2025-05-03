Mavi Marmara Derneği'nden İsrail'e Protesto - Son Dakika
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Mavi Marmara Derneği'nden İsrail'e Protesto

Mavi Marmara Derneği\'nden İsrail\'e Protesto

Özgürlük Filosu'na düzenlenen saldırılar protesto edildi, Gazze'ye yardım vurgulandı.

03.05.2025 00:59
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Mavi Marmara Özgürlük ve Dayanışma Derneği üyeleri, Özgürlük Filosu Koalisyonunun (Freedom Flotilla Coalition-FFC) Gazze'ye insani yardım ulaştırma hedefiyle yola çıkan gemisine Malta yakınlarında insansız hava aracıyla saldırı düzenlenmesini protesto etti.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını sona erdirmek için dünyanın farklı yerlerinden kampanya ile inisiyatiflerin bir araya gelmesiyle oluşturulan ve olası tehlikelere karşı gizli tutulan FFC yardım gemisinin Malta yakınlarındaki uluslararası sularda insansız hava araçlarının saldırısına uğramasına tepki amacıyla İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde gösteri düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından gruptakiler, ellerindeki pankartlarla İsrail aleyhine slogan attı.

Dernek başkanı Songür gemiden canlı bağlantıyla yaşananları anlattı

Saldırıya uğrayan gemide bulunan Mavi Marmara Özgürlük ve Dayanışma Derneği Başkanı Beheşti İsmail Songür, protestoya canlı bağlantıyla katılarak, gemide yaşananları aktardı.

Gemiye tekrar bir saldırı yapılmasını beklediklerini kaydeden Songür, protestocu gruba, "Orada İsrail'e karşı göstereceğiniz destek bizler için koruma kalkanı olacak." dedi.

Songür, Gazze'ye destekten vazgeçmediklerini, gerekirse aylarca limanlarda kalacaklarını, denizin ortasında yatacaklarını ve bu gemileri İsrail'in sınırlarına yığacaklarını belirtti.

Derneğin Medya ve Halkla İlişkiler Koordinatörü Ekrem Kubilay Karadeniz ise yalnızca sivil aktivistlerin bulunduğu ve amacı Gazze'deki ablukayı kırmak, bölgede yaşanan insan hakları ihlallerine dikkati çekmek olan gemiye, İsrail tarafından iki ayrı dron saldırısı düzenlendiğini söyledi.

Karadeniz, "Gemi limandan ayrılmadan önce, elektrik sistemine ve iletişim altyapısına yönelik saldırılar gerçekleştirilmiş, geminin dünyayla bağlantısı kesilmeye çalışılmıştır." bilgisini verdi.

Saldırının uluslararası kamuoyunda geniş yankı bulduğunu ifade eden Karadeniz, "Tıpkı Mavi Marmara'da olduğu gibi, İsrail bu saldırısıyla bir kez daha kendi ayağına sıktı. Dünya, İsrail'in hukuk tanımaz ve saldırgan tutumunu bir kez daha görmüş oldu." diye konuştu.

Özgürlük Filosu'nun, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de yaşanan sivil kayıplara dikkati çekmek ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Tunus'tan yola çıktığını anımsatan Karadeniz, geminin Malta Limanı'ndan katılacak yeni aktivistlerle Akdeniz'e açılacağını aktardı.

Grup, daha sonra konsolosluk önünden ayrıldı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsansız Hava Aracı, İnsan Hakları, Sivil Toplum, Güvenlik, Politika, istanbul, Marmara, İsrail, Güncel, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mavi Marmara Derneği'nden İsrail'e Protesto - Son Dakika

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