Mayıs’ta Süt Üretimi Arttı - Son Dakika
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Mayıs’ta Süt Üretimi Arttı

14.07.2026 10:53
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Mayıs ayında inek sütü üretimi %2,3 artışla 1 milyon 22 bin 587 ton oldu. Yoğurt üretiminde düşüş var.

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Süt ve Süt Ürünleri Üretimi verilerine göre, mayıs ayında ticari süt işletmelerince 1 milyon 22 bin 587 ton inek sütü toplandı.

TÜİK, 2026 yılı Mayıs ayına ilişkin "Süt ve Süt Ürünleri Üretimi" istatistiklerini açıkladı. Buna göre, ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü miktarı, mayıs ayında yüzde 2,3 oranında artarak 1 milyon 22 bin 587 ton oldu.

Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, inek peyniri üretimi yüzde 2,4, ayran ve kefir üretimi yüzde 2, içme sütü üretimi yüzde 19,7 arttı.

YOĞURT VE YAĞ ÜRETİMİNDE DÜŞÜŞ

TÜİK'e göre, bir önceki yılın mayıs ayına göre yoğurt üretimi yüzde 1,2, tereyağı ve sadeyağ üretimi yüzde 12 azaldı.

Ocak-Mayıs döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre, inek peyniri üretimi yüzde 2,8, ayran ve kefir üretimi yüzde 8,9, yoğurt üretimi yüzde 8,4, içme sütü üretimi yüzde 9,2 artış gösterdi. Aynı dönemde tereyağı ve sadeyağ üretimi ise yüzde 5 azaldı.

Bir önceki ay 154 bin 447 ton olan içme sütü üretimi Mayıs ayında yüzde 1,9 oranında artarak 157 bin 453 ton olarak gerçekleşti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Mayıs’ta Süt Üretimi Arttı - Son Dakika

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