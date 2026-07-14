Mayıs'ta Tavuk Eti Üretimi Azaldı - Son Dakika
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Mayıs'ta Tavuk Eti Üretimi Azaldı

Mayıs\'ta Tavuk Eti Üretimi Azaldı
14.07.2026 10:55
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TÜİK, mayıs ayında tavuk eti üretiminin yüzde 16,3 azaldığını, yumurta ve süt üretiminin arttığını açıkladı.

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayında tavuk eti üretiminin azaldığını, yumurta ve içme sütü üretiminin arttığını açıkladı.

TÜİK, Mayıs 2026 dönemine ilişkin kümes hayvancılığı üretimi ile süt ve süt ürünleri üretimi istatistiklerini açıkladı. Buna göre; mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, tavuk yumurtası üretimi yüzde 21,6 arttı, kesilen tavuk sayısı yüzde 16,8 azaldı, tavuk eti üretimi yüzde 16,3 azaldı. Ocak-mayıs döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, tavuk yumurtası üretimi yüzde 18,1 arttı, kesilen tavuk sayısı yüzde 1,1 azaldı, tavuk eti üretimi yüzde 2,2 azaldı.

Bir önceki ay 236 bin 310 ton olan tavuk eti üretimi mayıs ayında yüzde 14,4 oranında azalarak 202 bin 336 ton oldu. Bir önceki ay 1 milyar 844 milyon 973 bin olan tavuk yumurtası üretimi, mayıs ayında yüzde 0,7 oranında artarak 1 milyar 857 milyon 150 bin oldu.

1 MİLYON 22 BİN 587 TON İNEK SÜTÜ TOPLANDI

Ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü miktarı, mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,3 arttı, ocak-mayıs döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0,5 arttı. Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, inek peyniri üretimi yüzde 2,4 arttı, ayran ve kefir üretimi yüzde 2 arttı, yoğurt üretimi yüzde 1,2 azaldı, içme sütü üretimi yüzde 19,7 arttı, tereyağı ve sadeyağ üretimi yüzde 12 azaldı. Ocak-mayıs döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre, inek peyniri üretimi yüzde 2,8 arttı, ayran ve kefir üretimi yüzde 8,9 arttı, yoğurt üretimi yüzde 8,4 arttı, içme sütü üretimi yüzde 9,2 arttı, tereyağı ve sadeyağ üretimi yüzde 5 azaldı.

Bir önceki ay 994 bin 312 ton olan ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı mayıs ayında yüzde 2,8 oranında artarak 1 milyon 22 bin 587 ton oldu. Bir önceki ay 154 bin 447 ton olan içme sütü üretimi mayıs ayında yüzde 1,9 oranında artarak 157 bin 453 ton olarak gerçekleşti.

Kaynak: DHA

Türkiye İstatistik Kurumu, Ekonomi, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mayıs'ta Tavuk Eti Üretimi Azaldı - Son Dakika

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