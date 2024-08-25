Mazereti Nedeniyle Kayıt Yaptıramayan Üniversite Öğrencilerine Kayıt Hakkı Başlıyor

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(ANKARA) - Mazereti nedeniyle kazandığı bölüme kayıt yaptıramayan üniversite öğrencilerine Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan kayıt hakkı yarın başlayacak. Üniversite öğrencileri kayıtlarını 2 Eylül tarihine kadar yapabilecek.

2024 YKS yerleştirme sonuçlarına sonrasında üniversitelerine kaydını herhangi bir nedenle yaptıramayan adaylara tanınan mazeret kayıt hakkı yarın başlayacak. Üniversite kaydı yapmak isteyen öğrenciler, 2 Eylül tarihine kadar e-Devlet ya da üniversitelerin kayıt noktalarından kayıt işlemlerini tamamlayabilecek.