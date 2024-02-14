Mazıdağı'nda silahlı saldırı: Amcasının eşi ve kızı gözaltına alındı - Son Dakika
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Mazıdağı'nda silahlı saldırı: Amcasının eşi ve kızı gözaltına alındı

Mazıdağı\'nda silahlı saldırı: Amcasının eşi ve kızı gözaltına alındı

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde başından silahla vurulmuş halde bulunan İdan Y. için amcasının eşi ve kızı gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

14.02.2024 15:23  Güncelleme: 15:25
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MARDİN'in Mazıdağı ilçesinde başından silahla vurulmuş halde bulunmasıyla ilgili amcasının eşi ve kızı gözaltına alındı. Amcası ve amcasının oğlu aranıyor.

Olay, dün akşam saatlerinde Mazıdağı ilçesi kırsal Kocakent Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalledeki caminin yakınlarındaki evinden çıkan İdan Y.'yi cami cemaati, başından silahla vurulmuş halde hareketsiz buldu. Yüzü tanınamayacak halde olan İdan için imam, cami hoparlörlerinden yaralı bir çocuğun bulunduğunu anons etti. Anonsun ardından ailesi tarafından teşhis edilip Mazıdağı Devlet Hastanesi'ne götürülen İdan, ilk müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. İdan'ın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri, İdan'ın amcası F.Y., onun eşi G.Y., oğulları E.Y. ve ismi öğrenilemeyen kızlarının yakalanması için operasyon düzenledi. Operasyonda G.Y. ile kızı gözaltına alındı. F.Y. ve E.Y.'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: DHA

Mazıdağı, Mardin, Gözaltı, Suç, Operasyon, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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