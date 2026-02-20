Amansız hastalıkla savaşan oyuncu 53 yaşında hayatını kaybetti - Son Dakika
Amansız hastalıkla savaşan oyuncu 53 yaşında hayatını kaybetti
20.02.2026 09:31
The Grey's Anatomy ve Euphoria'nın 53 yaşındaki yıldızı Eric Dane, ALS teşhisinden neredeyse bir yıl sonra yaşamını yitirdi.

ABD yapımı ünlü "Grey's Anatomy" dizisindeki "McSteamy" rolüyle bilinen 53 yaşındaki aktör Eric Dane, hayatını kaybetti.

Dane'in menajeri Melissa Bank, yaptığı yazılı açıklamada, Dane'in yaşamını yitirdiğini duyurdu. Bank, Dane'in son günlerini ailesi, eşi ve kızlarıyla geçirdiğini belirtti.

GEÇEN YIL ALS TEŞHİSİ KONULMUŞTU

Dane, Nisan 2025'te kendisine, bir nörolojik hastalık olan ALS teşhisi konulduğunu duyurmuştu. 53 yaşında hayata gözlerini yuman Dane, ABC'nin uzun süredir yayında olan "Grey's Anatomy" dizisinde "McSteamy" rolüyle geniş bir hayran kitlesi edinmişti.

SON DİZİSİNİ TEKERLEKLİ SANDALYEDE TAMAMLADI

Televizyon dünyasına Grey's Anatomy'deki Dr. Mark Sloan karakteriyle damga vuran oyuncu, başta tek bölüm için girdiği dizide çok sevilmesi üzerine altı sezon kalmıştı.

Bir diğer önemli rolü ise HBO'nun ses getiren dizi Euphoria'daki Cal Jacobs karakteriydi. Oyuncu, dizinin üçüncü sezon çekimlerini sağlık sorunları nedeniyle tekerlekli sandalyede tamamlamak zorunda kalmıştı.

Bununla birlikte Dane "Teşhis sonrası çalışmaya devam edebildiğim için kendimi şanslı hissediyorum" açıklamasını yapmıştı.

ZOR BİR ÇOCUKLUK GEÇİRDİ

1972'de San Francisco'da doğan Dane, babasını 7 yaşındayken intihar sonucu kaybetmişti. Lise mezuniyetine bir ay kala okulu bırakıp Los Angeles'a giden Dane, burada oyunculuk eğitimi almıştı.

Ekranlardaki ilk çıkışını ise 1991'de "Saved by the Bell" dizisiyle yapmıştı.

Kaynak: AA

Euphoria, Ünlüler, Güncel, Son Dakika

