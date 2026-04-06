MEB'den İzinsiz Okullara Denetim

(ANKARA) - Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), izinsiz eğitim faaliyeti yürüten kurumlara devam eden Türk öğrencilerin tespit edilmesine yönelik 81 ilde çalışma başlatıldığını duyurdu.

Bakanlığın konuya ilişkin açıklamasında, "81 ilin valiliğine gönderilen 'İzinsiz Eğitim Faaliyeti Gösteren Okullara Devam Eden Öğrenciler' konulu yazıya göre, izni bulunmayan yabancı eğitim kurumlarına devam ettiği değerlendirilen Türk öğrencilerin tespit edilmesine ve söz konusu öğrencilerin velilerinin ilgili mevzuat çerçevesinde bilgilendirilmesine yönelik illerde çalışma başlatıldı" bilgisine yer verildi.