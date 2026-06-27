MEB İklim Değişikliği İçin Dijital Eğitim Başlatıyor - Son Dakika
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MEB İklim Değişikliği İçin Dijital Eğitim Başlatıyor

27.06.2026 11:27
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Milli Eğitim Bakanlığı, iklim değişikliği için HEMBA üzerinden dijital eğitim içerikleri sunacak.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Halk Eğitimi Merkezleri Bilişim Ağı (HEMBA) üzerinden iklim değişikliğine uyum, çevre koruma ve sürdürülebilirlik temalı dijital eğitim içerikleri sunulacak.

MEB, okullarda iklim değişikliği farkındalığının geliştirilmesi hedefiyle yürütülen faaliyetlerin etkili, verimli, sürdürülebilir ve izlenebilir yapıda gerçekleştirilmesi amacıyla "İklim Değişikliği Eylem Planı 2026-2030"u yayımladı.

AA muhabirinin eylem planından derlediği bilgilere göre, iklim krizinin olumsuz etkilerine karşı mücadele kapasitesinin güçlendirilmesi hedefi doğrultusunda çevre, iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik temalarının toplumun geniş kitlelerine ulaştırılması amaçlanıyor.

Yaygın eğitim uygulamalarının, iklim değişikliğiyle mücadele kapasitesini güçlendiren, toplum genelinde çevresel farkındalığı artıran ve sürdürülebilir yaşam alışkanlıklarını destekleyen temel bir politika alanı olarak ele alınması hedefleniyor.

Bu kapsamda Bakanlıkça yaygın eğitim faaliyetleri çerçevesinde toplumun her kesiminden bireyin iklim değişikliği konusundaki bilgi düzeyini ve farkındalığını artırmaya yönelik programlar düzenlenecek.

HEMBA platformu üzerinden sunulmak üzere iklim değişikliğine uyum, çevre koruma ve sürdürülebilirlik temalı, farklı hedef gruplarına hitap eden dijital eğitim içerikleri geliştirilecek.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli hedefleri doğrultusunda geçen yıl başlatılan, enerji verimliliği, su tasarrufu ve atık yönetimi alanlarında yürütülen "Enerji Dostu Mavi Yeşil Okul Etiketi Programı", yaygın eğitim kurumlarında da aktif olarak uygulanarak yaygınlaştırılacak.

Çevre ve iklim değişikliği temalı kurs programları güncellenecek

İklim ve çevre odaklı çalışmalarla MEB ve Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA) işbirliğinde yürütülen iyi uygulama örnekleri, halk eğitimi merkezleri ve diğer yaygın eğitim kurumlarında tanıtılacak.

Çevre, iklim değişikliği ve sıfır atık temalı mevcut kurs programları da güncel ihtiyaçlar ve bilimsel veriler ışığında revize edilecek.

MEB, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TEMA arasında imzalanan protokol kapsamındaki faaliyetler, yaygın eğitim süreçlerine entegre edilecek.

Yaygın eğitim kurumlarında sıfır atık yaklaşımının benimsenmesi, atıkların azaltılması, yeniden kullanımı ve geri dönüşüm süreçlerine ilişkin toplumsal bilincin güçlendirilmesine yönelik çalışmalar yürütülecek.

Su kaynaklarının korunmasına yönelik dijital içerikler de platforma dahil edilecek

Su Verimliliği Seferberliği kapsamında su kayıplarının azaltılması, tasarruf bilincinin artırılması ve su kaynaklarının korunmasına yönelik dijital içerikler de HEMBA platformuna dahil edilecek.

Sıfır atık uygulamaları konusunda farkındalığı artırmak amacıyla, kuruluşlara çevreyi korumak ve değişen çevre şartlarına ilişkin çerçeve temin etmeyi hedefleyen "Çevre Yönetim Sistemi"nin yaygınlaştırılması sağlanacak.

Ayrıca, su verimliliği farkındalığının artırılması hedefi doğrultusunda su verimliliği konulu ulusal ve yerel yarışmalar ile çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

Kaynak: AA

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