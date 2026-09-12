MEB'in Aile Eğitim Bülteni'nde okula uyum oyunla anlatıldı - Son Dakika
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MEB'in Aile Eğitim Bülteni'nde okula uyum oyunla anlatıldı

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MEB'in okul öncesi çocukların ailelerine yönelik Aile Eğitim Bülteni'nin eylül sayısı, "Oyunla Güvenli Bir Başlangıç: Okula Uyum" konusuyla yayımlandı. Bültende okula uyum süreci, oyunun rolü ve okul-aile işbirliği ele alınırken Bakan Yusuf Tekin de bir yazıyla ailelere seslendi.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), okul öncesi eğitime devam eden çocukların ailelerine yönelik hazırlanan "Aile Eğitim Bülteni"nin eylül sayısı, "Maarifin Kalbinde Oyun" teması doğrultusunda "Oyunla Güvenli Bir Başlangıç: Okula Uyum" konusuyla yayımlandı.

MEB'in açıklamasında, Temel Eğitim Genel Müdürlüğünce ailelerin bilinçlendirilmesi ve eğitim sürecine aktif katılımlarının desteklenmesi amacıyla her ay bülten hazırlandığı hatırlatıldı.

Bültenin eylül sayısında okula uyum sürecinin özellikleri, oyunun bu süreçteki destekleyici rolü, çocuğun okul yaşamını tanıması, sabah vedalarının ve okuldan eve geçişin kolaylaştırılması, okul-aile işbirliğinin önemi ile uyum sürecini zorlaştırabilecek tutumların ele alındığı belirtildi.

Ayrıca ailelerin çocuklarının okula güvenli ve sağlıklı bir başlangıç yapmalarına katkı sunabilmeleri amacıyla oyun ve etkinlik önerilerinin bulunduğu kaydedildi.

"Çocuklarımızın güven çemberini hep birlikte büyütmek istiyoruz"

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de bültende yer alan yazısında, okula başlamanın yalnızca çocuklar için değil aileler için de yeni bir dönemin başlangıcı olduğuna dikkati çekti.

Aileleri eğitim süreçlerinin güçlü bir parçası olarak gördüklerini belirten Tekin, "Okulun kapısını çocuklarımıza açarken ailelerimizi eğitim süreçlerimizin güçlü bir parçası olarak görüyor, çocuklarımızın güven çemberini hep birlikte büyütmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Her çocuğun okula alışma biçimi ve süresinin farklı olduğunu vurgulayan Tekin, şunları kaydetti:

"Bu ilk günlerde sizlerin de aklından pek çok soru geçtiğini biliyoruz. Çocuğum okula alışabilecek mi? Vedalaşırken nasıl davranmalıyım? Eve döndüğünde onunla nasıl konuşmalıyım? Bu sayımızda, oyunun çocuklarımız için taşıdığı imkanlardan günlük rutinlere, vedalaşma anlarından okul dönüşlerine kadar sizlere eşlik edecek önerileri bir araya getirdik. Zira her çocuğun okula alışma biçimi ve süresi farklıdır. Bize düşen, onların duygularına alan açmak, ihtiyaç duydukları güveni hissettirmek ve kendi adımlarını atarken yanlarında olduğumuzu bilmelerini sağlamaktır. Dilerim bu bülten, sizlere iyi bir yol arkadaşı olur."

Bültenin eylül sayısına "meb.gov.tr" internet adresinden erişilebiliyor.

Kaynak: AA

Yusuf Tekin, Güncel, Eylül, Son Dakika

Son Dakika Güncel MEB'in Aile Eğitim Bülteni'nde okula uyum oyunla anlatıldı - Son Dakika

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