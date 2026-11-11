MEB'in doğa temalı Aile Eğitim Bülteni kasım sayısı ailelerle buluştu - Son Dakika
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MEB'in doğa temalı Aile Eğitim Bülteni kasım sayısı ailelerle buluştu

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MEB, okul öncesi eğitimdeki çocukların ailelerine yönelik Aile Eğitim Bülteninin kasım sayısını doğa temasıyla erişime sundu. Bültende doğayla bağın çocuk gelişimine katkısı, orman ve doğal yaşamın önemi ile sıfır atık ve sürdürülebilir yaşam önerileri yer alıyor.

Milli Eğitim Bakanlığınca, okul öncesi eğitim kademesindeki çocukların ailelerine yönelik eğitim ve katılım süreçlerinin desteklenmesi amacıyla hazırlanan Aile Eğitim Bülteninin kasım sayısı, "Doğayla büyüyoruz, geleceği koruyoruz" temasıyla erişime açıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Temel Eğitim Genel Müdürlüğünce ailelerin eğitim sürecindeki rolünün güçlendirilmesi ve sürece aktif katılımlarının desteklenmesi amacıyla her ay "Aile Eğitim Bülteni" hazırlanıyor. Bültenle, okul öncesi eğitime devam eden çocukları olan anne babalara farklı temalar üzerinden rehberlik sunuluyor.

Aile bültenleri, ailelerin çocuk gelişimi konusunda güncel bilgiye erişimini kolaylaştırıyor, okulda yürütülen programlarla ev ortamı arasında bütünlük sağlanmasına katkı sunuyor. Böylece aileler, eğitim sürecinin etkin bir paydaşı haline geliyor.

Kasım ayı Aile Eğitim Bülteni, "Doğayla büyüyoruz, geleceği koruyoruz" temasıyla hazırlandı. Bülten içeriğinde okul öncesi dönemde doğayla bağ kurmanın çocukların çok yönlü gelişimine katkıları, ormanların ve doğal yaşamın önemi, sıfır atık ve sürdürülebilir yaşam alışkanlıkları ele alındı.

Bültende ayrıca ailelerin çocuklarıyla doğayı keşfetmelerine ve çevreye duyarlı alışkanlıklar geliştirmelerine yönelik oyunlara, etkinliklere ve günlük yaşamda uygulanabilecek önerilere yer verildi.

Doğanın, çocuklar için keşfedilecek zenginliklerle dolu bir öğrenme alanı olduğuna işaret edilen bültende, çocukların doğayla bağ kurmasının önemi, "Yağmurun ardından toprağın kokusunu almak, bir kuşun sesini dinlemek, bir tohumun filizlenişini izlemek veya açık havada özgürce oyun oynamak çocuklarımızın dünyayı tanımalarına, merak duygularını geliştirmelerine fırsat sunar." ifadeleriyle anlatıldı.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Okul Öncesi Eğitim Programı doğrultusunda okullarda çocukların doğayı tanımalarını, canlılara duyarlılık geliştirmelerini, çevreyi koruma bilinci ve sürdürülebilir yaşam alışkanlıkları kazanmalarını destekleyen öğrenme deneyimlerine yer verildiği vurgulanan bültende ailelere yönelik, "Bu deneyimlerin sizinle birlikte günlük yaşamda da sürdürülmesi ve onun merakını paylaşmanız çocuğunuzun doğayla olumlu bir bağ geliştirmesi açısından oldukça önemlidir." mesajı paylaşıldı.

Kaynak: AA
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