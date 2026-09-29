MEB, Osmaniye'de öğretmenin öldürüldüğü saldırıya 2 müfettiş ve 2 genel müdür yolladı - Son Dakika
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MEB, Osmaniye'de öğretmenin öldürüldüğü saldırıya 2 müfettiş ve 2 genel müdür yolladı

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MEB, Osmaniye\'de öğretmenin öldürüldüğü saldırıya 2 müfettiş ve 2 genel müdür yolladı
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MEB, Osmaniye'de öğretmene silahlı saldırının ardından çalışmaları koordine etmek üzere bakan yardımcısı ve 2 genel müdürü, incelemek üzere 2 müfettişi yönlendirdi. Saldırıda öğretmen hayatını kaybetti, okulda eğitime bugün ve yarın ara verildi; psikososyal destek başlatıldı.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Osmaniye'de bir öğretmene yönelik okulun bahçesinde yaşanan silahlı saldırının hemen ardından bir bakan yardımcısı ile 2 genel müdürün, çalışmaları koordine etmek üzere hareket ettiği, 2 Bakanlık müfettişinin de olayı tüm yönleriyle incelemek üzere görevlendirildiği bildirildi.

MEB'den, Osmaniye'nin Çardak köyündeki Farabi Anadolu Lisesi'nde bugün meydana gelen silahlı saldırıya ilişkin açıklama yapıldı.

Söz konusu okulda Türk dili ve edebiyatı öğretmeni olarak görev yapan Mehmet Bilgili'nin, okul bahçesinde yeğeni olduğu öğrenilen bir kişinin silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybettiği aktarılan açıklamada, yaşanan elim hadisenin eğitim camiası başta olmak üzere milleti derinden üzdüğü belirtildi.

Açıklamada, menfur saldırıya ilişkin olarak olay anında okulda biri silahlı olmak üzere 2 güvenlik personelinin bulunduğu, "şizofreni" tanısı bulunan 41 yaşındaki şahsın okul bahçesine girdiği bilgisinin alındığı aktarılarak, saldırının bahçede kameriyelerin olduğu alanda ve öğrenciler dersteyken gerçekleştiğinin altı çizildi.

Olayın akabinde güvenlik personelinin olaya derhal müdahale ederek saldırganı etkisiz hale getirdiği, şahsın emniyet birimlerince gözaltına alındığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Menfur saldırının ilk anlarından itibaren Bakanlık birimlerimiz, emniyet güçleri ve sağlık görevlileri başta olmak üzere devletimizin ilgili tüm kurumları gerekli önlemleri almış, konuyla ilgili kapsamlı bir tahkikat başlatılmıştır. Konu, Bakanlığımızca hassasiyetle takip edilmekte olup gerekli tüm çalışmalar, ilgili birimlerimizce koordineli bir şekilde yürütülmektedir. Olayın hemen ardından bir bakan yardımcımız ile 2 genel müdürümüz, çalışmaları koordine etmek üzere Osmaniye'ye hareket etmiştir. Ayrıca 2 Bakanlık müfettişi de olayı tüm yönleriyle incelemek üzere görevlendirilmiş ve Osmaniye iline yönlendirilmiştir.

Yaşanan menfur hadiseden etkilenen öğrenci, öğretmen ve velilerimiz için psikososyal destek ekiplerimiz, sahada rehabilitasyon faaliyetlerine başlamıştır. Adı geçen okulumuzda eğitim öğretim faaliyetlerine bugün ve yarın ara verilmiştir. Saldırıda hayatını kaybeden öğretmenimize Allah'tan rahmet, yakınları, maarif ailemiz ve Türk milletine başsağlığı diliyoruz."

Kaynak: AA
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