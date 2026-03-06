MEBİ Rehberlik Modülü Erişime Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

MEBİ Rehberlik Modülü Erişime Açıldı

06.03.2026 13:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MEB, yapay zeka destekli MEBİ platformunda rehberlik modülünü öğrencilerin hizmetine sundu.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) geliştirilen yapay zeka destekli MEBİ platformunda, öğrencilerin akademik başarılarını desteklemek, sosyal-duygusal gelişimlerini güçlendirmek ve kariyer planlamalarına destek olmak amacıyla hazırlanan "MEBİ Rehberlik Modülü" erişime açıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, öğrencilerin gelişim süreçlerini desteklemeye yönelik hayata geçirilen modüldeki PDF dokümanlar, öğrencilerin akademik, sosyal-duygusal ve mesleki gelişim alanlarında ihtiyaç duyabilecekleri bilgilere erişimini kolaylaştırmak amacıyla hazırlandı.

Gelişim dönemleri ve sınıf düzeyleri dikkate alınarak gelişimsel rehberlik yaklaşımı çerçevesinde oluşturulan dokümanlar ile öğrencilerin yaşam becerilerinin güçlendirilmesi, güvenilir ve bilimsel bilgiye erişimlerinin artırılması ve okul rehberlik hizmetlerinin dijital içeriklerle desteklenmesi amaçlanıyor.

MEBİ Rehberlik Modülü kapsamında hazırlanan dokümanlar, üç temel gelişim alanında öğrencilerin erişimine açıldı.

Akademik gelişim alanında, etkili ders çalışma yöntemleri, zaman yönetimi, öğrenmeyi öğrenme stratejileri, sınavlara hazırlık süreçleri ve akademik hedef belirleme gibi konular ele alınıyor.

Sosyal-duygusal gelişim alanında psikolojik sağlamlık, stres ve sınav kaygısı yönetimi, öz güven ve duygu kontrolü, ergenlik dönemi gelişim özellikleri, problem çözme ve karar verme ile eleştirel düşünme becerileri, karakter güçlerini belirleme, sınır koyma, iletişim becerileri gibi başlıklara yönelik içerikler yer alıyor.

Mesleki gelişim ve kariyer planlama alanında hazırlanan dokümanlarda ise kariyer farkındalığı geliştirme, kısa, orta ve uzun vadeli hedef oluşturma, meslek seçimini etkileyen bireysel ve çevresel faktörler, yükseköğretim programları hakkında bilinçli karar verme ve gelecek tasarımı ve yaşam planlama yetileri gibi konularda rehberlik sağlanıyor.

Rehberlik modülünde öğrencilerin riskli davranışlardan korunmalarına yönelik bilgilendirici içerikler de bulunuyor. Bu kapsamda tütün, alkol ve madde bağımlılığı ile teknoloji bağımlılığı gibi konulara ilişkin farkındalık oluşturmayı hedefleyen bilgiler ile sağlıklı yaşam alışkanlıklarına yönelik öneriler öğrencilerin erişimine sunuluyor.

MEBİ Rehberlik Modülü ile rehberlik hizmetlerinin erişilebilirliğinin artırılması, öğrencilerin kendi gelişim süreçlerinde daha aktif rol almalarının desteklenmesi ve okul temelli rehberlik çalışmalarının dijital içeriklerle güçlendirilmesi hedefleniyor.

Bununla birlikte, içeriklerin Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin öngördüğü beceri temelli ve öğrenci merkezli eğitim yaklaşımına katkı sağlaması amaçlanıyor.

Kaynak: AA

Yapay Zeka, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MEBİ Rehberlik Modülü Erişime Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Eşime neden baktın“ cinayetinde karar çıktı "Eşime neden baktın?" cinayetinde karar çıktı
Yıllarca ayrılmadılar, ölüm de ayıramadı Yıllarca ayrılmadılar, ölüm de ayıramadı
Motosiklet kazasında ölen kızının cansız bedenini gören baba intihar etti Motosiklet kazasında ölen kızının cansız bedenini gören baba intihar etti
Yusuf Yazıcı’nın acı günü Yusuf Yazıcı'nın acı günü
Sağlık ocağı inşaatında 3’üncü kattan düşen işçi öldü Sağlık ocağı inşaatında 3'üncü kattan düşen işçi öldü
Galatasaray’ın Barış Alper planı tuttu Galatasaray'ın Barış Alper planı tuttu

13:11
Savaşı boşuna çıkarmamış Bu iddia ortalığı fena karıştıracak
Savaşı boşuna çıkarmamış! Bu iddia ortalığı fena karıştıracak
13:02
3 ABD uçağının düştüğü ülkede bir ABD savaş jeti daha düşürüldü
3 ABD uçağının düştüğü ülkede bir ABD savaş jeti daha düşürüldü
12:56
İran halkını coşturan fotoğraf: Çok geçmeden gerçek anlaşıldı
İran halkını coşturan fotoğraf: Çok geçmeden gerçek anlaşıldı
12:39
Okul önünde öldürdü, ifadesinde böyle kurtarmaya çalıştı
Okul önünde öldürdü, ifadesinde böyle kurtarmaya çalıştı
12:25
İsrail, Beyrut’u hiç durmadan bombalıyor Ölü sayısı açıklandı
İsrail, Beyrut'u hiç durmadan bombalıyor! Ölü sayısı açıklandı
12:20
Savaşta İran’a ihanet eden Hindistan’a büyük şok
Savaşta İran'a ihanet eden Hindistan'a büyük şok
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2026 13:35:01. #.0.5#
SON DAKİKA: MEBİ Rehberlik Modülü Erişime Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.