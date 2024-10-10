Medeniyetlerin Sinerjisi Raporu Yayınlandı

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GUANGZHOU, 10 Ekim (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin merkezi Guangzhou'da medeniyetlerin sinerjisine ilişkin bir rapor yayımladı.

Xinhua Haber Ajansı'nın üst düzey düşünce kuruluşu Xinhua Enstitüsü tarafından Çarşamba günü yayımlanan rapor "Çin Perspektifinden Medeniyetlerin Sinerjisi" başlığını taşıyor.

Xinhua Haber Ajansı Başkanı ve Xinhua Enstitüsü Akademik Komitesi Başkanı Fu Hua, Xinhua'nın son yıllarda Çin'in kültürel gücünün inşasına ilişkin bir dizi haber ve düşünce kuruluşu raporu hazırladığını belirtti.

Fu, Xinhua'nın bu alandaki araştırmalarını yoğunlaştıracağını, geleneksel Çin kültürünün deneyim ve enerjisinden yararlanacağını ve Çin modernleşmesinin kültürel temelini güçlendireceğini ifade etti.

Fu, medeniyetler arasındaki baskın etkileşim ve karşılıklı öğrenme eğiliminin benimsenmesi gerektiğini vurguladı. Medeniyetlerin gelişimini gözlemlerken küresel bakış açısına sahip olunmasının gerektiğinin de altını çizen Fu, yeni bir insani ilerleme biçiminin şekillenmesine daha fazla katkıda bulunacakları taahhüdünde bulundu.

Sun Yat-sen Üniversitesi'nde açıklanan raporda, insanlığa, bütünlüğe ve inovasyona, etkileşim yoluyla karşılıklı öğrenmeye, ortak kadere ve uyumlu şekilde bir arada yaşamaya dayanan değerleri içeren medeniyet entegrasyonu kavramı ortaya konuyor. Rapor, tarihi, kültürel, coğrafi ve kurumsal farklılıkları aşarak farklı medeniyetlerin kapsayıcı şekilde bir arada var olabileceğini savunuyor.

Xinhua ve üniversite arasında aynı gün çok alanlı stratejik işbirliğine ilişkin bir çerçeve anlaşması da imzalandı. Taraflar, kültür üzerine bir araştırma enstitüsü kurmak üzere bir araya gelecek.

Anlaşmaya göre iki taraf, politika iletişimi, kültür, eğitim ve üst düzey ve profesyonel uzmanların yetiştirilmesi gibi alanlarda işbirliğini artıracak.