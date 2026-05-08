Mehmet Akif Ersoy Programı Kırklareli'nde - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Mehmet Akif Ersoy Programı Kırklareli'nde

08.05.2026 09:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Vali Uğur Turan, Safahat kitabının milli değerler açısından önemine vurgu yaptı.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, İlim Yayma Cemiyeti tarafından düzenlenen "Bir İsim Bir Eser: Mehmet Akif Ersoy – Safahat" programına katıldı.

Vali Turan, İlim Yayma Cemiyeti Kırklareli Şubesi'nde düzenlenen programda, Mehmet Akif Ersoy'un Türk milletinin bağımsızlık ruhunu ve milli, manevi değerlerini en güçlü şekilde yansıtan şahsiyetlerin başında geldiğini söyledi.

Safahat'ın sadece bir şiir kitabı olmadığını vurgulayan Turan, "Safahat, milletimizin hafızasını ve değer dünyasını yansıtan önemli bir külliyattır. Gelecek nesillere milli şuurun aktarılması açısından bu tür etkinlikler büyük önem taşıyor." dedi.

Turan, milli ve manevi değerlerin yaşatılmasına katkı sunan İlim Yayma Cemiyeti Kırklareli Şubesi Başkanı Hasan Bademci ile yönetimine teşekkür etti.

Programda, Kırklareli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ahmet Çapku tarafından Mehmet Akif Ersoy'un fikir dünyası hakkında sunum yapıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Edebiyat, Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mehmet Akif Ersoy Programı Kırklareli'nde - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kızılırmak kıyısında vahşet Belediye başkanı görünce çıldırdı Kızılırmak kıyısında vahşet! Belediye başkanı görünce çıldırdı
Ölümden saniyelerle kurtuldu Ölümden saniyelerle kurtuldu
Doktorun şüpheli ölümü Hemen otopsiye götürüldü Doktorun şüpheli ölümü! Hemen otopsiye götürüldü
İsrail’de erkeklere cinsel istismarla suçlanan haham gözaltına alındı İsrail'de erkeklere cinsel istismarla suçlanan haham gözaltına alındı
İzmir’de FETÖ operasyonunda 9 gözaltı İzmir'de FETÖ operasyonunda 9 gözaltı
Çöp kamyonunun çarptığı yaya öldü kaza kamerada Çöp kamyonunun çarptığı yaya öldü; kaza kamerada

09:53
Alex de Souza’dan Fenerbahçe’deki seçim için gece yarısı açıklama
Alex de Souza'dan Fenerbahçe'deki seçim için gece yarısı açıklama
09:46
Fenerbahçe’de deprem Seçim sonrası ortalık yanacak
Fenerbahçe'de deprem! Seçim sonrası ortalık yanacak
09:27
Marmaris Belediyesi’nden skandal karar Yüzücüler boş havuzda antrenman yaptı
Marmaris Belediyesi'nden skandal karar! Yüzücüler boş havuzda antrenman yaptı
09:22
Burcu Köksal, AK Parti’ye geçmesine neden olan olayı anlattı
Burcu Köksal, AK Parti’ye geçmesine neden olan olayı anlattı
07:29
İBB’ye yeni operasyon Üst düzey isimler dahil 29 kişi gözaltına alındı
İBB'ye yeni operasyon! Üst düzey isimler dahil 29 kişi gözaltına alındı
06:52
Piyasalar diken üstünde Petrol 200 doları görebilir
Piyasalar diken üstünde! Petrol 200 doları görebilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2026 10:01:38. #7.13#
SON DAKİKA: Mehmet Akif Ersoy Programı Kırklareli'nde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.