Doğan Can CESUR/ İSTANBUL – Karaköy'de sahilde yürüdüğü sırada ayağı kayan Mehmet K. (41) denize düştü. Çevredekiler tarafından sudan çıkarılan Mehmet K.'ye ilk müdahaleyi olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptı. Hastaneye gitmek istemeyen Mehmet K.'nin herhangi bir sağlık sorunu yaşamadığı tespit edildi.

Olay, dün saat 20.30 sıralarında Beyoğlu Karaköy'deki Kemankeş Kara Mustafa Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sahilde yürüdüğü sırada ayağı kayan Mehmet K. denize düştü. Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar, Mehmet K.'yi sudan çıkardı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Mehmet K.'ye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

HASTANEYE GİTMEK İSTEMEDİ

Beyoğlu Devriye Ekipler Amirliği polisleriyle görüşen Mehmet K., sahilde yürüdüğü sırada ayağının kayması sonucu denize düştüğünü söyledi. Herhangi bir sağlık sorunu yaşamadığı belirlenen Mehmet K.'nin hastaneye gitmek istemediği öğrenildi.