Mehmet Nezir Okur'un Adı Kütüphaneye Verildi - Son Dakika
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Mehmet Nezir Okur'un Adı Kütüphaneye Verildi

Mehmet Nezir Okur\'un Adı Kütüphaneye Verildi

Siirt'te, silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden avukat Okur'un ismi kütüphaneye verildi.

04.11.2024 16:49
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SİİRT'te, 2015'te uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Avukat Mehmet Nezir Okur'un ismi, Siirt Barosu tarafından yaptırılan kütüphaneye verildi

Siirt'te 2 Kasım 2015'te, Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü önünde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Siirt Barosu avukatlarından Mehmet Nezir Okur'un ismi, Siirt Barosu tarafından Siirt Atatürk Anadolu Lisesi'nde yaptırılan kütüphaneye verildi. Kütüphanenin açılışı için yapılan törene Mehmet Nezir Okur'un ailesi, Siirt Baro Başkanı Muhammed Alptekin, avukatlar ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende konuşan Siirt Baro Başkanı Muhammed Alptekin, emeği geçenlere teşekkür ederek, "9 yıl önce meslektaşımız rahmetli Nezir Okur'u kaybettik. Adını kalıcı bir şekilde yaşatmak adına bu projeyle yol açmak istedik. Bundan sonra en azından baro binamız, bürolarımız dışında artık kütüphanemiz diyebileceğimiz bir alanımız da var. Uzun yıllar boyunca üstümüze ne düşerse veya ne yapmamız gerekirse biz her daim hazır olacağız. Yarın buradan çıkacak mezunlar, buradan katkı alacak öğrencelerin hepsinin bir şekilde manevi mutluluğunu Nezir meslektaşımız ruhunda biz de hissedeceğiz. Buradan emeği geçen tüm avukat arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz dedi.

Haber-Kamera: Akif ÖZALP/SİİRT,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Mehmet Nezir Okur'un Adı Kütüphaneye Verildi - Son Dakika

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