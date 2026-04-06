Afyonkarahisar İl Genel Meclisi nisan ayı birinci oturumunda yapılan başkanlık seçiminde mevcut Başkan Mehmet Siper, yeniden başkan seçildi.

İl Özel İdaresi yerleşkesinde bulunan Meclis Salonunda gerçekleştirilen toplantıda, İl Genel Meclisi Başkanlığı için seçim yapıldı.

Mevcut başkan Siper'in tek aday olarak katıldığı seçimde 49 oy alarak yeniden başkan seçilirken 2 oy da boş çıktı.

Seçimin ardından konuşan Siper, "Son iki yılda güzel hizmetler yaptığımızı düşünüyorum. İnşallah bu son kalan üç yılımızı da birlik ve beraberlik içinde, daire müdürlerimizle birlikte yapacağız. Hepinize çok teşekkür ediyorum." dedi.