Mehmetçikten Ramazan Mesajı - Son Dakika
Mehmetçikten Ramazan Mesajı

19.02.2026 16:30
MSB, Mehmetçiklerin ilk sahurunu paylaştı ve Ramazan ayını kutladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Mehmetçiğin ramazan ayının ilk sahuruna ilişkin paylaşım yaptı.

Bakanlığın sanal medya hesabından paylaşılan görüntülerle birlikte, "Yurdun dört bir yanında ve dünyanın birçok bölgesinde görev yapan Kahraman Mehmetçiklerimiz ilk sahurlarını yaptı. Tüm İslam aleminin ramazan ayı mübarek olsun" denildi.

Haber: ANKARA,

Kaynak: DHA

Savunma, Güncel

