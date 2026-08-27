Meitu’nun Geliri Artış Gösterdi

XİAMEN, 27 Ağustos (Xinhua) -- Özçekim düzenleme araçlarıyla öne çıkan, Çinli uygulama geliştiricisi Meitu'nun geliri, 2026 yılının ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22,1 artarak 2,21 milyar yuana (yaklaşık 326 milyon ABD doları) ulaştı.

Şirketten çarşamba günü yapılan açıklamaya göre söz konusu dönemde ana şirkete ait düzeltilmiş net kar ise geçen yıla kıyasla yüzde 39,5 artışla 650 milyon yuana yükseldi.

Temel fotoğraf, video ve tasarım ürünleri iş segmentinde de şirketin gelirleri yıllık yüzde 30,9'luk artış sergileyerek 1,77 milyar yuana çıktı. Bu, şirketin toplam gelirinin yüzde 80'ini oluşturdu.

Meitu'nun haziran sonu itibarıyla geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19,7 artan ücretli abone sayısı 18,44 milyonu aşarak yeni bir rekor kırdı.

Şirketin küresel aylık aktif kullanıcı sayısı söz konusu dönemde 282 milyona ulaştı. Çin anakarası dışındaki pazarlarda ise aylık aktif kullanıcı sayısı istikrarlı bir şekilde 100 milyonun üzerinde seyretti.

Ekim 2008'de kurulan ve merkezi Çin'in doğusundaki Xiamen kentinde bulunan Meitu, fotoğraf ve videoları düzenlemeye ve kullanıcıların görünümlerini iyileştirmeye yönelik araçlar sunan yapay zeka odaklı bir teknoloji şirketi.