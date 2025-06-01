Mekke'deki Saat Kulesi Müzesi'nde Kainatın Sırları - Son Dakika
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Mekke'deki Saat Kulesi Müzesi'nde Kainatın Sırları

01.06.2025 16:09
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Zemzem Tower çatısındaki müzede, kainat sırları ayetlerle açıklanıyor, dijital destekle tanıtılıyor.

- Ayeti kerimelerdeki kainatın sırları saat kulesinde izah ediliyor

Mekke'deki Zemzem Tower'ın çatısında yer alan mekanik dev saat ve bu saate ilişkin bilgilerin yer aldığı 5 katlı müzede, kainatın sırları da ayeti kerimelerle izah ediliyor

Yıldızlar ve kainat hakkındaki bütün ayeti kerimeler, bugün ulaşılan fen bilgileri ile açıklanıyor. Dijital unsurlarla desteklenen müzede birçok ilginç bilgiler ziyaretçilere aktarılıyor

MEKKE - Kabe-i Muazzama'nın yanında inşa edilen devasa binanın çatısındaki büyük saatin özellikleri, bir müze haline getirilen mekanizma kısmında meraklılarına sergileniyor.

Girişin 250 riyal olduğu ve VIP servis de sunulan Zemzem Tower çatısındaki saat müzesi, Mekke Basın Düzenleme Genel Kurumu tarafından müslüman ülkelerden gelen sınırlı sayıdaki gazeteciye gezdirildi. Müzede, kule saat mantığı ile inşa edilen devasa mekanik saatin sıfır hata ile çalışan unsurları camekan içerisinde ziyaretçilere gösteriliyor. Ayrıca dışarıdaki akrep ve yelkovanın birebir boyutlarda orijinal bir diğer çifti de 5 katlı binanın 4 katı kaplayan duvarda yakından ziyaretçilere gösteriliyor. En önemli kısmı ise dijital unsurlarla desteklenen zaman ve kainat hakkındaki Kur'an-ı Kerim'de yer alan bilgilerin günümüz fen bilgileri ile ziyaretçilere dijital unsurlarla desteklenerek tam tekniği ile izah edilmesi oluşturuyor. Gökyüzündeki yıldızların kainatımızdaki büyüklükleri, hareket tarzları, galaksi içerisindeki yeri özel dijital unsurlar ile saat müzesini ziyaret edenlere anlatılıyor.

Mekke'deki Saat Kulesi Müzesi, Zilhicce ayının başlamasıyla birlikte ziyaretçilerin ulvi yolculuğa odaklanması için zaman ve kainat hakkında geniş bilgiler sunuyor.

Muhammed bin Selman bin Abdulaziz Vakfı tarafından işletilen Saat Kulesi Müzesi, Mekke'nin en yüksek noktasında yer alıyor. Müze, ziyaretçilerine kainat ve samanyolu tanıtımından başlayarak ayeti kerimelerde aktarılan bilgileri fenni olarak da izah ediyor. Hac dönemi boyunca her gün ziyaretçilere kapılarını açan müzede, ziyaretçiler hem güneş hem de ay saatlerinin yanı sıra nanosaniyeleri kullanarak zamanın nasıl ölçüldüğünü görebiliyor. Hatta ziyaretçilerin nanosaniye bazındaki anı bir kağıda yazdırmalarına imkan da sağlanarak önemli bir hatıra sahibi olmaları sağlanıyor. Müzenin 1. katında dünyanın en büyük saati hakkında bilgi alan ziyaretçiler, özellikle Müslümanlar için referans olan ve asırlardır halen kullanılan ay ve güneş saatleri hakkında geniş bilgiler ediniyor.

Müzenin 2. katında insanların binlerce yıl boyunca zamanı ölçmek için kullandığı su saatleri, güneş saatleri ve cep saatleri tanıtılıyor. Usturlap olarak bilgisayarın atası kabul edilen Müslümanların bulduğu astronomi aleti ile namaz vakitlerinin belirlendiği Rub'i daireler de bu müzede yer alıyor.

Müzenin 3. katında ise ziyaretçilere Güneş, Ay ve atmosfer hakkında geniş bilgiler sunuluyor. Bu katta en yüksek teknoloji teleskop sistemi tarafından izlenen Güneş tutulmasından ve Ay'ın safhaları hakkında açıklamalarda bulunuluyor.

4. katta ise evren, galaksi ve Samanyolu'nu anlatan engin bilgiler bulunuyor. Mekke'deki en yüksek nokta olan saat kulesinin terasta, ziyaretçiler Mescid-i Haram'ı kuş bakışı, izleme fırsatı da yakalayabiliyor.

Müzede ayrıca özel bir sistemle 11 dilde bilgilendirmeler yapılıyor.

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Teknoloji, Kültür, Eğitim, Güncel, Mekke, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mekke'deki Saat Kulesi Müzesi'nde Kainatın Sırları - Son Dakika

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