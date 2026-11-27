Milli Savunma Bakanlığı, Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında tesis edilen Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesinin 2. olağan toplantısının Pakistan'ın başkenti İslamabad'da gerçekleştirildiğini bildirdi.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, toplantıya Türkiye'yi temsilen Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun katıldığı belirtildi.

Paylaşımda, Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı İshak Dar, Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Muhammad Asif, Pakistan Genelkurmay Başkanı Mareşal Asım Münir, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Suudi Arabistan Savunma Bakanı Halid bin Selman ve Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Fayyadh Bin Hamed Al-Ruwaili'nin de toplantıda yer aldığı kaydedildi.