Meksika, ABD ve Kanada Büyükelçileriyle İlişkileri Askıya Aldı - Son Dakika
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Meksika, ABD ve Kanada Büyükelçileriyle İlişkileri Askıya Aldı

Meksika Devlet Başkanı Obrador, ABD ve Kanada büyükelçilerinin ülkenin iç işlerine müdahale anlamına gelen ifadeler kullanmasını gerekçe göstererek ilişkileri askıya aldıklarını açıkladı. Obrador, Meksika'nın egemenliğine saygı duyulması gerektiğini vurguladı.

28.08.2024 02:46
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Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, ABD ve Kanada büyükelçilerinin ülkenin iç işlerine müdahale anlamına gelen ifadeler kullanmasını gerekçe göstererek bu ülkelerin büyükelçileriyle ilişkileri askıya aldı.

Başkent Meksiko'daki Ulusal Saray'da düzenlenen günlük basın toplantısında konuşan Obrador, ülkede çıkarılmak istenen yargı reformuna yönelik eleştirilerde bulunan ABD ve Kanada büyükelçileriyle ilişkilerin şimdilik askıya alındığını açıkladı

Obrador, hiçbir ülkenin iç işlerine müdahale etmediklerini vurgulayarak, "ABD Büyükelçisi Ken Salazar ile ilişkilerimiz iyi, ancak şu anda durdurulmuş durumda. Acele etmeyeceğiz. Meksika'nın egemenliğine saygı duymayı öğrenmeleri gerekiyor. Çünkü biz de onlara neyin doğru, neyin yanlış olduğunu söylemeyeceğiz. Karşılıklı saygı ve anlayış bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Meksika Devlet Başkanı Obrador, ABD ve Kanada büyükelçileriyle durdurulan ilişkilerin merkezi hükümetlerle bir ilgisi olmadığını belirterek, her iki büyükelçinin de Meksika'nın bağımsızlığına gerekli saygıyı göstermeleri halinde ilişkilerin eskisi gibi devam edeceğini söyledi.

ABD ve Kanada büyükelçiliklerinden Obrador'un muhtemel yargı reformuna yönelik eleştiriler yapılmıştı. ABD Büyükelçisi Salazar, yargıçların halk tarafından seçilmesini öngören reformun "Meksika demokrasisinin işleyişi açısından büyük bir risk" taşıdığı yönünde açıklama yapmıştı.

Yargı reformu

Devlet Başkanı Obrador'un önerdiği yargı reformu, hakimlerin halk oylamasıyla seçilmesini, adayların da Kongre ve yargı tarafından sunulmasını kapsıyor.

Analistler, yargıçlar ve uluslararası gözlemciler ise bu durumun mahkemeleri az tecrübeli ve siyasi olarak önyargılı yargıçlarla dolduracağından endişe ediyor.

Kaynak: AA

Kanada, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Meksika, ABD ve Kanada Büyükelçileriyle İlişkileri Askıya Aldı - Son Dakika

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