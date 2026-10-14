Meksika'da çocukları dijital risklerden koruyacak kararnameyi Sheinbaum imzaladı - Son Dakika
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Meksika'da çocukları dijital risklerden koruyacak kararnameyi Sheinbaum imzaladı

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Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, dijital platformlarda çocuk ve gençleri koruyan kararnameyi imzaladı. Platformlar, reşit olmayanlara yönelik riskli içerikleri derhal kaldıracak; aksi halde cezai yaptırım uygulanabilecek, uyum için 30 gün süre verilecek.

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, dijital platformlarda çocukların ve gençlerin korunmasını güçlendirmeyi amaçlayan yeni kararnameyi imzaladı.

Meksika basınında çıkan habere göre, resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmesi öngörülen düzenlemeye göre dijital platformlar; şiddet, istismar, cinsel sömürü, siber zorbalık, intihar ve kendine zarar verme gibi reşit olmayanları hedef alan güvenlik riskleri içeren paylaşımları tespit ederek sistemlerinden derhal kaldırmakla yükümlü olacak.

Meksika Devlet Başkanı Sheinbaum, kararnamenin imza töreni öncesinde yaptığı açıklamada, dijital platform şirketlerini uyardı.

Sheinbaum, "Yükümlülüklerin yerine getirilmediğini tespit etmemiz halinde, platformlara yönelik cezai yaptırımları da içeren yasal bir düzenlemeye gideceğiz." ifadesini kullandı.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Devlet Başkanlığı Hukuk Danışmanı Luisa Maria Alcalde Lujan, düzenlemenin yürürlüğe girmesinin ardından dijital platformlara yeni yükümlülüklere uyum sağlamak amacıyla yürüttükleri çalışmaları belgeleyip raporlamaları için 30 gün süre tanınacağını bildirdi.

Platformlara yönelik düzenlemelerin kapsamı genişletildi

Kararname doğrultusunda teknoloji şirketleri ve dijital platformların, reşit olmayan kullanıcılara nefret söylemi, aşırı sağcı ve şiddet yanlısı radikalleşme, cinsel istismar ve sömürü ile cinsel içerikli materyaller sunmasına izin verilmeyecek.

Düzenleme ayrıca intiharı, kasıtlı kendine zarar vermeyi ve yeme bozukluklarını teşvik eden yayınların yanı sıra akran zorbalığı, okul şiddeti ve siber zorbalık içeren paylaşımların da kullanıcılara gösterilmesini veya algoritmalar aracılığıyla önerilmesini engellemeyi amaçlıyor.

Yasa dışı eylemleri ve suç teşkil eden davranışları özendiren içeriklerden de çocukların ve gençlerin korunması hedefleniyor.

Kaynak: AA
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