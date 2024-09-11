Meksika'da Yargı Reformu Protestosu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Meksika'da Yargı Reformu Protestosu

Meksika'da Devlet Başkanı Obrador'un önerdiği yargı reformunu protesto eden göstericiler, Senato binasına girdi ve reformun kabul edilmemesi çağrısında bulundu.

11.09.2024 10:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MEXICO Meksika'da, Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador'un önerdiği yargı reformunu protesto eden göstericiler, reforma ilişkin yapılan görüşme sırasında Senato binasına girdi.

Güvenlik güçlerini aşarak Senato binasını basan yüzlerce protestocu, Meksika bayrakları ve yargı reformuna karşı pankartlar taşıdı.

Reformun tartışıldığı toplantı salonuna slogan atarak giren protestocular, senatörlere reformun kabul edilmemesi çağrısında bulundu.

Meksika'da hakimler, 22 Ağustos'ta, Obrador'un önerdiği yargı reformuna tepki olarak süresiz grev başlatmış, bu nedenle ülke genelindeki mahkemelerin "acil" davalar dışında 21 Ağustos itibarıyla süresiz olarak askıya alındığı açıklanmıştı.

Hakimlerin grevinin, reform iptal edilene kadar veya Kongre ortak bir karar için yargıyla iletişim kurana kadar süreceği bildirilmişti.

Yargı reformu

Devlet Başkanı Obrador'un önerdiği yargı reformu, hakimlerin halk oylamasıyla seçilmesini, adayların da Kongre ve yargı tarafından sunulmasını kapsıyor.

Analistler, yargıçlar ve uluslararası gözlemciler ise bu durumun mahkemeleri az tecrübeli ve siyasi olarak önyargılı yargıçlarla dolduracağından endişe ediyor.

Kaynak: AA

Politika, Güncel, Yargı, Son Dakika

Son Dakika Güncel Meksika'da Yargı Reformu Protestosu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:24 Narin cinayetinde itirafçının kardeşinden çok konuşulacak sözler: Paraya ihtiyacı yoktu, ayda 300 binden fazla kazanıyor Narin cinayetinde itirafçının kardeşinden çok konuşulacak sözler: Paraya ihtiyacı yoktu, ayda 300 binden fazla kazanıyor
11:26 İtirafçı mahkemede ifade değiştirdi: Narin’in cesedini tek başıma çuvala yerleştirdim İtirafçı mahkemede ifade değiştirdi: Narin'in cesedini tek başıma çuvala yerleştirdim
10:37 Narin’in cenazesini teslim alan abiden, gözaltındaki anne ve babayla ilgili ilk sözler Narin'in cenazesini teslim alan abiden, gözaltındaki anne ve babayla ilgili ilk sözler
10:02 Dün akşam gözaltına alınmıştı Narin’in katledildiği köyün imamıyla ilgili yeni gelişme Dün akşam gözaltına alınmıştı! Narin'in katledildiği köyün imamıyla ilgili yeni gelişme
07:59 Alışverişlerde yeni dönem iddiası 7 bin TL ve üzeri ödemelerde kredi kartı zorunluluğu geliyor Alışverişlerde yeni dönem iddiası! 7 bin TL ve üzeri ödemelerde kredi kartı zorunluluğu geliyor
18:58 Külliye’de kritik zirve Cumhurbaşkanı Erdoğan, AYM Başkanı Özkaya ile görüştü Külliye'de kritik zirve! Cumhurbaşkanı Erdoğan, AYM Başkanı Özkaya ile görüştü
18:24 4 takım birden istiyordu Kieran Trippier’in Türkiye’ye transferi iptal oldu 4 takım birden istiyordu! Kieran Trippier'in Türkiye'ye transferi iptal oldu
18:20 Ordu’da üvey babaanne dehşeti 2 yaşındaki torununu aşağı attı Ordu'da üvey babaanne dehşeti! 2 yaşındaki torununu aşağı attı
18:15 Çarptığı kadının ölümüne neden olan polisin ehliyeti yokmuş Çarptığı kadının ölümüne neden olan polisin ehliyeti yokmuş
17:59 Şimdi ailenin işi daha zor Savcılık, Narin’in ablası için düğmeye bastı Şimdi ailenin işi daha zor! Savcılık, Narin'in ablası için düğmeye bastı
17:45 Narin’in mezarı başındaki akrabası ’Havin’ime de böyle kıydılar’ diyerek ağıt yaktı Narin'in mezarı başındaki akrabası 'Havin'ime de böyle kıydılar' diyerek ağıt yaktı
17:28 İkna turları başladı Galatasaray, aradığı orta sahayı Premier Lig’de buldu İkna turları başladı! Galatasaray, aradığı orta sahayı Premier Lig'de buldu
17:20 İşte Narin soruşturmasını değiştiren an Hiç tahmin etmediği bir detay, itirafçıyı jandarmanın kucağına atmış İşte Narin soruşturmasını değiştiren an! Hiç tahmin etmediği bir detay, itirafçıyı jandarmanın kucağına atmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.09.2024 12:46:51. #1.11#
SON DAKİKA: Meksika'da Yargı Reformu Protestosu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement