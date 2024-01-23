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Meksika'da polis operasyonunda 12 çete üyesi öldürüldü - Son Dakika
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Meksika'da polis operasyonunda 12 çete üyesi öldürüldü

Meksika'nın Sonora eyaletinde, polisin çete liderini gözaltına almaya çalıştığı operasyonda çıkan çatışmada 12 çete üyesi öldürüldü. Olayda 7 çete üyesi kaçarken, takviye polis ekipleri tarafından 21 uzun namlulu silah ele geçirildi ve 6 kamyonete el konuldu. Eyalet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

Meksika\'da polis operasyonunda 12 çete üyesi öldürüldü
23.01.2024 - 00:43,
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Meksika'nın Sonora eyaletinde, polisin operasyonu sırasında çıkan çatışmada 12 çete üyesi öldürüldü.

Meksika basınında çıkan habere göre, eyalete bağlı Hermosillo kentinde, çete liderini gözaltına almaya çalışan polislere ateş açıldı.

Polislerin karşılık vermesi sonucu çıkan çatışmada, 12 çete üyesi öldürülürken, 7 çete üyesi ise olay yerinde kaçtı.

Takviye polis ekiplerinin sevk edildiği olay yerinde 21 uzun namlulu silah ele geçirildi. Burada bulunan 6 kamyonete el konuldu.

Eyalet Savcılığı, olaya ilişin soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Meksika'da polis operasyonunda 12 çete üyesi öldürüldü - Son Dakika
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