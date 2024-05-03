Meksika'da üniversite öğrencileri, Filistinlilere destek kampı kurdu - Son Dakika
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Meksika'da üniversite öğrencileri, Filistinlilere destek kampı kurdu

Meksika'da öğrenciler, üniversite kampüsüne Filistinlilere destek için çadır kampı kurdu. Filistin'de soykırımın sona ermesi ve Meksika'nın İsrail ile ilişkilerini kesmesini talep eden öğrenciler, başkent Mexico'daki Meksika Ulusal Özerk Üniversitesi'nin bahçesine çadır kampı kurarak protesto gösterisi düzenledi. ABD ve Fransa'da da Filistin'e destek gösterileri devam ediyor.

03.05.2024 19:12
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- Meksika'da üniversite öğrencileri, Filistinlilere destek kampı kurdu

MEKSIKO - Meksika'da öğrenciler, üniversite kampüsüne Filistinlilere destek için çadır kampı kurdu.

ABD'deki üniversitelerde başlayan Filistinlilere destek gösterileri dünya geneline yayılmaya başladı. Fransa'nın ardından Meksika'daki öğrenciler de Gazze'deki katliamın durması için harekete geçti. Filistin'de soykırımın sona ermesi ve Meksika'nın İsrail ile diplomatik ve ticari ilişkilerini kesmesini talep eden öğrenciler, başkent Mexico'daki Meksika Ulusal Özerk Üniversitesi'nin bahçesine çadır kampı kurdu. Kamp alanına Filistin bayrakları diken eylemciler, "İsrail ile ilişkileri hemen kesin" yazılı pankart astı. "Yaşasın Özgür Filistin" sloganları atan göstericiler ayrıca ABD ve Fransa'da Filistin'e destek gösterisi yapan öğrencilere yönelik şiddetli baskının durdurulması çağrısı yaptı. En az 20 çadırın kurulduğu kampüste, daha fazla öğrencinin eylemlere katılması bekleniyor.

ABD'nin New York kentindeki Columbia Üniversitesi'nde 18 Nisan'da başlayan Filistin yanlısı protestolar, ülke genelindeki üniversitelere yayılmıştı. Üniversitelerde kamp kurarak İsrail'e saldırılarına son verme çağrısı yapan öğrenci ve akademisyenlerden bini aşkın kişi gözaltına alınmıştı. Fransa'nın başkenti Paris'te ise Sorbonne Üniversitesi ve Paris Siyasal Bilimler Enstitüsü öğrencileri gösteri düzenliyor.

Kaynak: İHA

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